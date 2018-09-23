Семидесятилетний юбилей посёлка Менделеево, одного из ближайших «соседей» Зеленограда, отмечают 23 сентября. Летом 1948 года на участок земли неподалеку от села Льялово и реки Клязьмы прибыли первые переселенцы — там начиналось строительство центрального научно-исследовательского института физико-технических измерений. «Они разместились в фанерном бараке, наскоро собранном вблизи реки Клязьма», — гласит история посёлка, в которой перечисляются имена первых жителей: Денисовы, Никитины, Сазоновы, Левченко, Левины, Дудины.
1949 год — четыре фанерных барака, обогревавшиеся печами, 1950 год — строительство лаборатории времени, 1955 — институт получил название: Всесоюзный НИИ физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ). Здесь хранится государственный эталон времени и частоты. Вспоминаем прошлое Менделеево по материалам mendeleevo.ru и старым фотографиям.
Историческому декрету о введении в РСФСР международной системы мер и весов — не семьдесят, а все сто лет: 14 сентября 1918 года его принял Совет НародныхКомиссаров (СНК) РСФСР. А 5 сентября 1938 года СНК вынес постановление «Об упорядочении измерительного хозяйства в СССР», которое стало ключевым для развития советской метрологии. При СНК образовали Комитет по делам мер и измерительных приборов, который в шестимесячный срок должен был разработать проектное задание для строительства института метрологии.
Тогда же, в 1938-м, был принят план третьей советской пятилетки (1938-1942): индустриализация в разгаре, в стране вводят в строй сотни новых промышленных предприятий, задача оснащения их измерительной техникой высшего класса стала первостепенной. Проектированием нового института занимались крупнейшие специалисты и академики того времени, специальной комиссией президиума АН СССР по этому вопросу руководил Пётр Капица.
Приступили к выбору места: центр города не подходил — вокруг не должно было быть никаких механических сотрясений, электромагнитных и магнитных помех. Потенциальные участки рассматривались на Ленинских горах в Москве, у дворца в Царицыно, за пределами Москвы. Лучшим признали «Крюковский вариант» — участок на землях Льяловского колхоза в Клязьменском лесничестве, в районе станции Крюково. Грунтовые воды залегали тут не слишком глубоко, поблизости отсутствовали промышленные объекты, Октябрьская железная дорога и Ленинградское шоссе связывали с Москвой.
Был определен пятилетний срок капитального строительства института — с 1941 по 1945 год, утвержден проект: 24 лаборатории, 279 тысяч кв.метров, 905 штатных сотрудников (за годы работы ВНИИФТРИ их количество дойдёт до нескольких тысяч), 623 научно-лабораторных работника, строительство 70 тысяч кв.метров жилья, финансирование — 57 723 рубля. Но началась Великая Отечественная война, и строительство пришлось отменить.
В 1946 году изыскательные и проектные работы возобновили. А летом 1948 года первыми поселенцами будущего Менделеево стали: «Денисова Евгения Александровна с дочерью Натальей и сыном Михаилом, Никитина Анна Андреевна с сыновьями Петром, Шурой, Колей, Сазонов Иван Степанович с сыновьями Владимиром, Анатолием и Степаном, Левченко Фёдор Иванович с женой и дочерью Зиной, Дудин Никифор Лукич с женой Линой Михайловной и сыном Николаем, а позднее, осенью 1948 г. пешком из Рязанской области с коровёнкой пришла на поселение к сыну Евдокия Егоровна Дудина, семья Левиных».
Первый фанерный барак на 20 семей возвели примерно на том месте, где сейчас находится здание почты. В нём не было ни водопровода, ни электричества, готовили и грелись от кирпичных печей в комнатах, воду брали из колодца. Второй барак был построен рядом с первым, там помимо квартир разместили столовую. Спустя некоторое время подвели электроэнергию: по одной лампочке в каждой комнате, свет горел только до полуночи.
Третий барак появился примерно на месте нынешнего ДК «Метролог», а четвертый — там, где сейчас находится школа №1. Кроме того, напротив первого и второго барака были сделаны фанзы — небольшие"китайские" домики с парой комнат, у которых были фанерные стены с прослойкой из опилок.
В начале 50-х стали строить многоквартирные дома: к 1954 году в посёлке было уже двенадцать 8-квартирных и два 18-квартирных дома. В 1950 году началось и строительство лаборатории времени, были завезены маятниковые кварцевые часы.
Датой основания института ВНИИФТРИ считается 18 февраля 1955 года, когда Совет Министров СССР выпустил распоряжение об организации института в районе Крюково.
Большим праздником для жителей посёлка стал пуск в конце августа 1956 года водопровода и через несколько месяцев — канализации.В конце года вступила в строй линия электропередачи. В феврале 1959 года начал действовать детский сад «Чапаёнок» и баня (до этого мыться ходили в баню в Морозовке). В этом же году были открыты детские ясли «Малыш».
Наименование «Менделеево» посёлок получил в 1965 году, после образования поссовета. «Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука немыслима без меры», — эти слова великого русского ученого-химика Дмитрия Ивановича Менделеева (1834-1907 гг.) легли в основу названия и стали девизом института ВНИИФТРИ и его сотрудников, жителей нового научного городка. Институт по сей день ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области метрологии, создания и совершенствования государственных эталонов, развития новых методов измерений в разных областях, от измерения времени и частоты, параметров вращения Земли и навигационных измерений до измерений параметров ионизирующих излучений.
С конца 1958 года, после ввода в строй новых домов, в Менделеево начали сносить первые бараки. Через год открылся первый продовольственный магазин, в 1965-м — промтоварный. С 1961 года началась газофикация посёлка, а в следующем году вступила в строй сеть горячего водоснабжения. С 1963 по 1967 год были заселены уже восемь 60-квартирных домов общей площадью 15 тысяч кв.метров, одновременно расширили детский сад. К 1965 году в посёлке проживало 6000 человек.
С 1959 года детей приняла восьмилетняя школа №1, предшественницей которой стала Льяловская церковноприходская начальная школа, основанная еще в 1903 году. В 1941 году она была разрушена в ходе боёв на подступах к Москве — фашисты устроили в ней штаб на время недолгой оккупации Льялово. Пережив войну и тяжелый период восстановления, школьный коллектив к 1959-1960 учебному году переехал в новое здание, построенное уже в самом Менделеево. А через десять лет, 30 августа 1970 года, была сдана школа №2 — и учёба в две смены для менделеевских детей закончилась.
В 1968 в поселке заработали поликлиника и больница, двумя годами позже начал действовать «Дом метролога». В 1972 году открылся магазин «Гастроном» в конце Институтской улицы, в нём тогда было целых шесть отделов. На той же улице располагалось кафе.
1974-й ознаменовался завершением строительства двух 12-этажных башен и началом строительства АТС. В 1975-77 годы были введены в эксплуатацию три 14-этажные башни (Слава Великому Октябрю) и две 9-этажные башни около остановки «Круг». К концу 70-х годов население посёлка составляло 8200 человек. К 1989 году оно достигло 9172 человек, а затем начало уменьшаться — на 2018 год в Менделеево живут 7120 человек.
Есть у посёлка и более давняя история — льяловская, уходящая корнями в далёкое прошлое. Село Льялово, расположенное на другом берегу Клязьмы, в первой половине двадцатого века стало центральным местом археологических раскопок во всем Подмосковном регионе. Найденным там останкам ранней неолитической культуры оказалось около 6 тысяч лет. Сейчас эти находки — экспонаты Исторического музея в Москве, санкт-петербургского Эрмитажа, Музея Зеленограда.
К изучению Льяловской стоянки археологи приступили еще в 1920-е годы, а в 1970-е раскопки льяловской археологической культуры стали более глубокими. Она считается древнейшей не только на территории России, но и в Европе. Отличительная её черта — уникальная керамика, сосуды для ягод или зерен с гребенчатым орнаментом и орнаментом в виде ямок. Были найдены и каменные ножи, стрелы для охоты, каменный топор, деревянные предметы — обломки лыж, лука, весел, берестяной кошель, сшитый тонкой нитью из жилы животного, и даже лыковая шляпа.
Руководил раскопками Александр Неклюдов — он совершил свои первые находки уже в 1965 году, подростком, едва став жителем Зеленограда, сообщает портал zelao.ru. С 1972 года подрабатывал в Музее истории и реконструкции Москвы, а с 1984 года вёл официальные раскопки по так называемым Открытым листам от Института археологии, готовил подробные отчеты с фотографиями и таблицами.
В 1992 году Александр Неклюдов пришёл в зеленоградский историко-краеведческий музей, где проработал до 2013 года, руководя отделом археологии. С начала 1990-х годов в его раскопках участвовали школьники из Зеленограда, Солнечногорска и Солнечногорского района — воспитанники детского археологического объединения. Результат работы Неклюдова — уникальные материалы, 196 научных и научно-популярных статей.
В музее менделеевской школы №2 есть небольшая экспозиция, посвященная эпохе неолита, которую собрали ученики и учителя. После завершения раскопок их территории были застроены жилыми домами.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !