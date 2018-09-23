Столетняя предыстория: метрология для новой страны

Историческому декрету о введении в РСФСР международной системы мер и весов — не семьдесят, а все сто лет: 14 сентября 1918 года его принял Совет НародныхКомиссаров (СНК) РСФСР. А 5 сентября 1938 года СНК вынес постановление «Об упорядочении измерительного хозяйства в СССР», которое стало ключевым для развития советской метрологии. При СНК образовали Комитет по делам мер и измерительных приборов, который в шестимесячный срок должен был разработать проектное задание для строительства института метрологии.

Тогда же, в 1938-м, был принят план третьей советской пятилетки (1938-1942): индустриализация в разгаре, в стране вводят в строй сотни новых промышленных предприятий, задача оснащения их измерительной техникой высшего класса стала первостепенной. Проектированием нового института занимались крупнейшие специалисты и академики того времени, специальной комиссией президиума АН СССР по этому вопросу руководил Пётр Капица.

Приступили к выбору места: центр города не подходил — вокруг не должно было быть никаких механических сотрясений, электромагнитных и магнитных помех. Потенциальные участки рассматривались на Ленинских горах в Москве, у дворца в Царицыно, за пределами Москвы. Лучшим признали «Крюковский вариант» — участок на землях Льяловского колхоза в Клязьменском лесничестве, в районе станции Крюково. Грунтовые воды залегали тут не слишком глубоко, поблизости отсутствовали промышленные объекты, Октябрьская железная дорога и Ленинградское шоссе связывали с Москвой.