До полуночи 25 ноября все желающие могут прислать свои замечания и предложения к проекту бюджета Москвы на 2021-2023 годы. Общественные обсуждения решили провести в онлайн-формате из-за эпидемической ситуации.

Сообщить о своем мнении можно двумя способами: заполнить и отправить электронную форму на сайте Общественной палаты Москвы или заполнить печатную форму и направить ее по электронной почте ps@opmoscow.ru.

После 25 ноября все предложения проанализируют, на сайте палаты выложат протокол замечаний к проекту бюджета. С текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте Мосгордумы.