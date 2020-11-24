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Москвичи могут прислать свои предложения по бюджету столицы на следующие три года 24.11.2020 ZELENOGRAD.RU

До полуночи 25 ноября все желающие могут прислать свои замечания и предложения к проекту бюджета Москвы на 2021-2023 годы. Общественные обсуждения решили провести в онлайн-формате из-за эпидемической ситуации.

Сообщить о своем мнении можно двумя способами: заполнить и отправить электронную форму на сайте Общественной палаты Москвы или заполнить печатную форму и направить ее по электронной почте ps@opmoscow.ru.

После 25 ноября все предложения проанализируют, на сайте палаты выложат протокол замечаний к проекту бюджета. С текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте Мосгордумы.

Каким будет бюджет

18 ноября депутаты Мосгордумы приняли бюджет столицы на 2021-2023 годы в первом чтении.

  • В 2021 году доходы запланированы в объеме 2 трлн 642,74 млрд рублей, расходы — 3 трлн 152,75 млрд, дефицит — 510 млрд.
  • В 2022 доходы составят 2 трлн 895 млрд, расходы — 3 трлн 235,6 млрд, а дефицит — 340,6 млрд.
  • В 2023 доходы составят 3 трлн 161,3 млрд, расходы — 3 трлн 344,7 млрд, дефицит — 183,4 млрд.

Социальные расходы составят более 56 процентов расходов (около 1,8 триллиона рублей), увеличившись более чем на 90 миллиардов рублей по сравнению с бюджетом 2020 года. Расходы на государственную программу развития здравоохранения увеличат на 11,8 процента. За три года на развитие здравоохранения планируется потратить 1 трлн 267,4 миллиарда рублей, из них в 2021 году — более 741 млрд рублей.

Вторая по величине планируемых затрат — программа по развитию транспортной системы, за три года на нее планируется потратить 2 трлн 108,5 миллиарда рублей. На третьем месте — социальная поддержка жителей, 1 трлн 756,3 миллиарда рублей, из них в 2021 году — 569 млрд рублей.

По оценке руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой, по итогам года прогнозируется сокращение доходов на 3 процента к уровню 2019 года. При сравнении с объемом, утвержденным в законе о бюджете на 2020 год, выпадающие доходы составят более 300 млрд рублей или 11 процентов. Это связано с влиянием эпидемии коронавируса на социальную сферу и экономику, передает ТАСС.

Критика

Общественная палата Москвы в своем заключении отметила, что следует осторожнее планировать поступление в бюджет налога на прибыль организаций, так как последствия эпидемии и ограничений могут продолжить влиять на бизнес и в 2021 году. Поэтому «существует значительная вероятность», что рост этого показателя окажется ниже запланированного. Также есть риск, что платежеспособность людей «будет оставаться в угнетенном состоянии»: у населения могут закончиться сбережения, а организации могут продолжить сокращение штата сотрудников и их зарплат.

Политик и общественный деятель, муниципальный депутат Юлия Галямина в фейсбуке отметила, что по закону общественное обсуждение проекта бюджета не может заменить публичные слушания, которые необходимы для принятия бюджета. Она предлагает жителям направить в отзыве на проект сообщение о своем протесте против бюджета в таком виде. И прописать требования снизить расходы на пиар-кампании мэрии, системы контроля за гражданами, световые украшения города, благоустройство и реагенты, сбор листвы и покос травы. Увеличить же, по ее мнению, нужно расходы на здравоохранение, образование, охрану природы и посадку деревьев, охрану и реставрацию памятников и помощь социально незащищенным группам граждан.

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Метки:
публичные слушания, бюджет, мосгордума
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Обсуждение
Kill Digit
Вчера, 12:11
Готов взять непосильную ношу по реализации части бюджета для растраты в личных целях без ответственности и отчётов, меньше 10-100 млн.руб. не предлагать.
Номер карты для перечисления средства **** **** **** ****.
A T
Вчера, 13:27
охрану природы
Только не как в Битцевском лесу с "благоустройством" ООПТ (см. новости оттуда). А так, конечно, да, депутат ещё раз резюмировала то, о чём люди говорят уже годами. Спасибо за ссылку.
Igor K____
Вчера, 14:27
Пришлют,но все предложения,не выгодные чиновникам,будут автоматически выкидываться на помойку
Наталия Самохина
Вчера, 17:36
Все деньги, которые они запланировали на укладку одноразового армянского асфальта, распределить между москвичами - женщинами, которым в этом году исполнилось 55 лет и мужчинами, которым 60! Потому что именно этих людей "кинули" на деньги, отменив им пенсию, не смотря на то, что они ВСЮ, жизнь платили и отчисляли (сами знаете, куда).
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