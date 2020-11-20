Пока библиотеки закрыты для посещений, жителям предлагается воспользоваться электронными книгами в библиотеке «ЛитРес». Правда, на них действуют те же ограничения: больше пяти книг на один аккаунт не дают, книга должна быть в наличии в реальной библиотеке и ее экземпляры не должны быть разобраны другими пользователями. Например, если библиотека купила права на восемь экземпляров одной электронной книги, и все они уже взяты читателями, придется подождать, когда кто-то вернет свой.

Как получить доступ к электронной библиотеке:

у вас должен быть читательский билет библиотек Москвы

напишите «Хочу ЛитРес» в сообщениях в социальных сетях или в мессенджере «Jivosite» на сайте zelbiblio. ru. На стартовой странице сайта иконка мессенджера в виде конверта расположена в нижнем левом углу, в мобильной версии — в правом нижнем. Если у вас нет билета, напишите об этом по тем же контактам

на почту придет инструкция с дальнейшими действиями

зайдите на сайт biblio.litres. ru или в мобильное приложение

введите полученные логин и пароль

выберите понравившуюся литературу

Чтобы получить книгу в электронной библиотеке, нужно на карточке интересующей вас книги нажать кнопку «Взять в библиотеке». Как только ваш запрос обработают, книга появится в разделе «Мои книги» и будет доступна для чтения или прослушивания на компьютере и мобильных устройствах в приложении от «ЛитРес». Если интересующей вас книги нет в фонде вашей библиотеки, нет свободных экземпляров, или у вас на руках уже есть пять выданных книг, на странице будет кнопка «Запросить у библиотекаря».

Впервые идея совместить физические и электронные библиотеки была реализована в Москве в 2015 году. Тогда уже было введено правило, что электронная книга выдается читателю максимум на две недели, в течение этого времени она была недоступна для других. Это правило объяснялось лицензионным соглашением с дистрибьютором и соблюдением авторских прав. В апреле петербургская библиотека объясняла, почему действует ограничение на пять книг. Причина в условиях соглашения с «ЛитРес»: покупка электронного экземпляра в фонд библиотеки — история временная. Как только книгу прочитают 25 читателей, экземпляр исчезает из фонда и библиотеки вынуждены покупать книгу заново.

13 ноября библиотеки Зеленограда приостановили работу: книговыдачу, проведение мероприятий и работу офисов. Все книги автоматически продлены до 31 января 2021 года. Учреждения закрылись из-за ужесточения ограничений на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.