Скончался последний в Зеленограде участник Сталинградской битвы Николай Лаптев 16.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Скончался 98-летний ветеран Сталинградской битвы Николай Дмитриевич Лаптев. Он прошел всю Отечественную войну.

Николай Лаптев — участник множества сражений Великой Отечественной войны, в том числе боев за Москву, Сталинград и Берлин. О его смерти сообщил Совет ветеранов Зеленограда.

Юность и первые бои

Николай Лаптев родился в 1922 году в селе Качалово Горьковской области. С 1930 по 1937 год жил с семьей в Дзержинске, рассказывает портал «Зеленоград — живой памятник нашей Победы». Успел закончить три курса Горьковского промышленно-экономического техникума, после чего началась война, и Лаптева призвали и направили в Ульяновское связное училище. Курсант проучился три месяца и в октябре 1941 года впервые попал на фронт, поучаствовав в освобождении Наро-Фоминска.

Как признался Лаптев автору цитируемого интервью, освобожденные жители Наро-Фоминска запомнились ему больше всего за весь период войны: «Полностью разрушенный город, жителей не видно, потом из самодельных землянок стали выползать оставшиеся в живых и, плача от радости, встречали своих освободителей».

Затем Николай Лаптев в составе спецотряда совершал по наводкам разведчиков рейды в тыл немцев, уничтожая небольшие подразделения, а также склады и штабы.

Когда Красная Армия отогнала немцев от Москвы и появилась уверенность, что они к ней больше не подойдут, Лаптев вместе с другими курсантами отправился учиться в Ульяновское минометное училище, так как армии были нужны квалифицированные кадры.

Сталинград и Берлин

В августе 1942 года Лаптев в составе стрелковой дивизии участвовал в Сталинградской битве. Там получил первое ранение — в ногу, но продолжал воевать. Позднее он получил еще два ранения в ногу: легкое при освобождении Запорожья и тяжелое — под Николаевом, после чего долгое время провел в госпитале. При форсировании Днепра и освобождении Киева легко ранен в голову.

В 1945 году Николай Лаптев участвовал в освобождении польского города Катовице, венгерского Будапешта и во взятии Берлина. Но и на этом война для него не окончилась — последние бои Лаптев провел в Чехии с 9 по 11 мая, освобождая Прагу.

После войны

Вернувшись домой, Лаптев доучился в техникуме и закончил в 1954 году финансово-экономический институт в Горьком (сейчас Нижний Новгород). Работал 25 лет на силикатном заводе и 22 — в НИИ полимеров заведующим экономической лабораторией.

В 1988 году Лаптев переехал в Зеленоград к дочери, которая работала в Москве хирургом. Здесь вошел в Совет ветеранов 16 микрорайона, вел активный образ жизни, занимался спортом и военно-патриотическим воспитанием учеников школы 1150, рассказала его внучка в сочинении, опубликованном в 2010 году в газете «Крюковские ведомости».

«Николай Дмитриевич никогда даже мысли такой не допускал, что он может не вернуться домой с войны. Верил неистово в Победу, верил в то, что останется жив и обязательно будет счастлив всю оставшуюся жизнь», — пишет внучка.

Награды

Николай Лаптев награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». Почетный ветеран Москвы.

Сейчас в Зеленограде осталось меньше 100 ветеранов Великой Отечественной войны. По данным префектуры на ноябрь прошлого года их было 91.

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Метки:
ветеран, некролог
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