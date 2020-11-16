Юность и первые бои

Николай Лаптев родился в 1922 году в селе Качалово Горьковской области. С 1930 по 1937 год жил с семьей в Дзержинске, рассказывает портал «Зеленоград — живой памятник нашей Победы». Успел закончить три курса Горьковского промышленно-экономического техникума, после чего началась война, и Лаптева призвали и направили в Ульяновское связное училище. Курсант проучился три месяца и в октябре 1941 года впервые попал на фронт, поучаствовав в освобождении Наро-Фоминска.

Как признался Лаптев автору цитируемого интервью, освобожденные жители Наро-Фоминска запомнились ему больше всего за весь период войны: «Полностью разрушенный город, жителей не видно, потом из самодельных землянок стали выползать оставшиеся в живых и, плача от радости, встречали своих освободителей».

Затем Николай Лаптев в составе спецотряда совершал по наводкам разведчиков рейды в тыл немцев, уничтожая небольшие подразделения, а также склады и штабы.

Когда Красная Армия отогнала немцев от Москвы и появилась уверенность, что они к ней больше не подойдут, Лаптев вместе с другими курсантами отправился учиться в Ульяновское минометное училище, так как армии были нужны квалифицированные кадры.