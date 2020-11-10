В Московской области до 29 ноября продлили режим обязательной самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. С 11 ноября им заблокируют социальные карты, объявил губернатор региона Андрей Воробьев. Самоизоляция была введена со 2 ноября для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

«Ситуация тяжелая, количество вызовов скорой помощи у нас по-прежнему в 2-2,5 раза выше нормы. И мы видим, как тяжело переносят болезнь люди из групп риска — старше 65 лет и имеющие заболевания. В эту среду примем решения о дополнительных ограничениях. Нам ничего не остается, потому что болеть им [пожилым] категорически нельзя», — сказал Воробьев в эфире программы «Вести. ru».

Постановление губернатора обязывает людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями не покидать место жительства, в том числе дачи. Этот запрет могут не соблюдать только руководители и сотрудники предприятий, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. При этом им не запрещается гулять в парках и выходить в магазины.

Дополнительно на дистанционное обучение переводят студентов колледжей и вузов. Срок — две недели, с 16 по 29 ноября. С 16 ноября им также заблокируют транспортные карты.

По данным ТАСС, Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 92 тысячи 184 случая заражения, выздоровели 68 тысяч 427 человек, умерли 1,7 тысячи. По данным на 9 ноября, в Солнечногорске всего 1685 больных (+23 за сутки), в Химках — 2472 человек (+5 за сутки).