Организаторы 24-го зеленоградского полумарафона, который должен был пройти 15 ноября, сообщили об остановке регистрации на забег. Они получили от префектуры города и Роспотребнадзора рекомендации перенести мероприятие на 2021 год.

Участникам, которые уже прошли регистрацию, в письме на почту вышлют промокод для бесплатной регистрации на следующий год и все подробности. Новую дату старта обещают сообщить после снятия ограничительных мер.