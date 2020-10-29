Забег «Моспром» в Алабушево отменили из-за коронавируса
Организаторы 24-го зеленоградского полумарафона, который должен был пройти 15 ноября, сообщили об остановке регистрации на забег. Они получили от префектуры города и Роспотребнадзора рекомендации перенести мероприятие на 2021 год.
Участникам, которые уже прошли регистрацию, в письме на почту вышлют промокод для бесплатной регистрации на следующий год и все подробности. Новую дату старта обещают сообщить после снятия ограничительных мер.
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