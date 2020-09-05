В день забега гостей и участников ждет анимационная программа с мастер-классами для детей и взрослых, на площадке будет работать фудкорт.

На место забега можно будет попасть на бесплатном автобусе, который пойдет от станции метро Ховрино через станцию Крюково и Алабушево до улицы Конструктора Лукина. Обратно автобусы тоже отвезут, трансфер будет работать с 07:00 до 14:30.

Узнать подробности можно по телефону 8-495-225-54-77 (доб. 1010, 2020) с 09:00 до 18:00.