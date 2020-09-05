Забег «Моспром» пройдет в Алабушево 10 октября. Дистанции 2, 5 или 10 километров 10 октября 8:00

10 октября на площадке особой экономической зоны в Алабушево пройдет забег в честь Дня московской промышленности «Моспром». В этот день участвовать в забеге будут студенты и преподаватели технических вузов, сотрудники московских предприятий и их семьи, присоединиться к мероприятию могут все желающие старше 18 лет. Участие бесплатное, подать заявку можно здесь.

Программа

  • 08:00 — 10:00 — регистрация участников
  • 09:15 — 10:00 — разминка и подготовка к старту
  • 10:00 — старт забега (на дистанции два, пять или десять километров — это два круга по дистанции для пяти километров)
  • 12:00 — 13:00 — награждение победителей.

В день забега гостей и участников ждет анимационная программа с мастер-классами для детей и взрослых, на площадке будет работать фудкорт.

На место забега можно будет попасть на бесплатном автобусе, который пойдет от станции метро Ховрино через станцию Крюково и Алабушево до улицы Конструктора Лукина. Обратно автобусы тоже отвезут, трансфер будет работать с 07:00 до 14:30.

Узнать подробности можно по телефону 8-495-225-54-77 (доб. 1010, 2020) с 09:00 до 18:00.

Это не первое беговое мероприятие в Алабушево. В 2019 году туда перенесли трассу традиционного зеленоградского полумарафона. Место сменили из-за капитального ремонта Центрального проспекта и парка Победы.

В этом году полумарафон пришлось сдвинуть из-за карантина, но он запланирован. Его организатор Денис Кораблев (который также участвует в организации «Моспрома»), сказал «Зеленограду.ру», что дата старта и другие подробности полумарафона Zelrun будут известны после 15 сентября.

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Метки:
спорт, полумарафон, промзона алабушево
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