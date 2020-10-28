Пруд Иловайского в Андреевке. К 185-летию со дня рождения русского историка — о его местах вокруг Зеленограда
В Солнечногорском городском округе очищен пруд Иловайского вблизи Спасского храма в Андреевке и еще 11 водоемов.
Фото: администрация Солнечногорска
Работы начались в конце августа, сообщила администрация района. Водолазы очистили дно и берега от мусора и лишней растительности.
Помимо пруда в Андреевке очищены водоемы в Майдарово, Погорелово, Бедово, Скородумках, Шахматово, СНТ «Родник», Бухарово, Баранцево, Пикино, Безверхово, Радумля.
Пруд в Андреевке назван в честь русского историка Дмитрия Иловайского, который написал многократно переизданный курс «История России» в пяти томах и еще несколько книг. Вблизи Спасского храма находилась его усадьба «Белая дача», а после революции в этом здании работала первая Андреевская школа.
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