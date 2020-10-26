Суд не выдает активистам решение по комплексу переработки отходов рядом с Поварово. Спустя 20 дней оно «еще не готово» 26.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Активисты, которые пытались оспорить положительное заключение госэкспертизы комплекса по переработке отходов «Поварово», не могут получить на руки мотивировочную часть решения Зеленоградского районного суда. По закону она должна быть изготовлена в течение десяти дней после оглашения, а прошло уже 20. В пресс-службе суда «Зеленоград.ру» сказали, что судья еще не сдала решение в канцелярию, оно «еще не готово».

Участники общественных движений «Экология Поварово» и «Зелёный город» по этому поводу написали жалобу на имя председателя суда. По мнению активистов, с выдачей решения затягивают, так как «надо же хоть какие-то адекватные доводы привести, несмотря на предоставленную доказательную базу нарушений законодательства».

6 октября судья Алевтина Романовская отказалась отменить итоги государственной экспертизы, истцы уже подали апелляции. В процессе они обращали внимание суда на ошибки в проектной документации: например, там не отражены озеро на территории будущего КПО и примыкающее к самому ограждению начало реки Радомли.

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Метки:
суд, поварово, комплекс по переработке отходов (кпо)
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