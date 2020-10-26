Активисты, которые пытались оспорить положительное заключение госэкспертизы комплекса по переработке отходов «Поварово», не могут получить на руки мотивировочную часть решения Зеленоградского районного суда. По закону она должна быть изготовлена в течение десяти дней после оглашения, а прошло уже 20. В пресс-службе суда «Зеленоград.ру» сказали, что судья еще не сдала решение в канцелярию, оно «еще не готово».

Участники общественных движений «Экология Поварово» и «Зелёный город» по этому поводу написали жалобу на имя председателя суда. По мнению активистов, с выдачей решения затягивают, так как «надо же хоть какие-то адекватные доводы привести, несмотря на предоставленную доказательную базу нарушений законодательства».