Активисты, которые пытались оспорить положительное заключение госэкспертизы комплекса по переработке отходов «Поварово», не могут получить на руки мотивировочную часть решения Зеленоградского районного суда. По закону она должна быть изготовлена в течение десяти дней после оглашения, а прошло уже 20. В пресс-службе суда «Зеленоград.ру» сказали, что судья еще не сдала решение в канцелярию, оно «еще не готово».
Участники общественных движений «Экология Поварово» и «Зелёный город» по этому поводу написали жалобу на имя председателя суда. По мнению активистов, с выдачей решения затягивают, так как «надо же хоть какие-то адекватные доводы привести, несмотря на предоставленную доказательную базу нарушений законодательства».
6 октября судья Алевтина Романовская отказалась отменить итоги государственной экспертизы, истцы уже подали апелляции. В процессе они обращали внимание суда на ошибки в проектной документации: например, там не отражены озеро на территории будущего КПО и примыкающее к самому ограждению начало реки Радомли.