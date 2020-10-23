До 7 ноября в Московской области запретили проводить спортивные и досуговые мероприятия с очным присутствием людей. Из-за этого в ТРЦ «Зеленопарк» приостановили детские развлекательные программы.

Пока речь идет только о прекращении работы детского клуба Z, который проводил мероприятия по субботам, игровая площадка Kids Island и все остальные площадки по-прежнему работают, уточнили в ТРЦ.