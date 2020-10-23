На почту будут пускать только при наличии свободных окон. Остальным придется ждать на улице. Но можно предварительно записаться 23.10.2020 ZELENOGRAD.RU

В офисах Почты России усилили меры безопасности. Теперь число клиентов внутри отделения должно соответствовать числу свободных операционных окон. Остальным придётся подождать на улице, сообщается на официальном сайте организации.

Тем, кто не хочет ждать в очереди, предлагают записаться на посещение отделения онлайн. Для этого на главной странице сайта надо нажать на «Отделения», ввести свой адрес или индекс — система покажет ближайшие отделения и предложит записаться. После этого придется авторизоваться в системе и только потом выбрать дату и время посещения. Также можно воспользоваться для записи мобильным приложением.

В пресс-службе московского филиала почты сообщили, что при записи онлайн клиент сможет прийти в отделение в назначенное время и без очереди пройти к оператору при наличии перчаток и маски. Онлайн-запись возможна не менее чем за час до визита.

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Метки:
коронавирус, почта
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