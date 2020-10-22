В проезде вдоль корпуса 360 («Флейта») расковыряли сливные решётки, рассказал читатель «Зеленоград.ру» Михаил. И в таком виде они уже полторы недели без каких-то активных работ. Из-за этого ещё сузился проезд, который и так неширокий. Выяснили, что придётся ещё подождать.

Это ведутся строительные работы, связанные с заменой коммуникаций. В течение двух-трёх недель должны закончить, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре.