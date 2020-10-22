В проезде вдоль корпуса 360 («Флейта») расковыряли сливные решётки, рассказал читатель «Зеленоград.ру» Михаил. И в таком виде они уже полторы недели без каких-то активных работ. Из-за этого ещё сузился проезд, который и так неширокий. Выяснили, что придётся ещё подождать.
Это ведутся строительные работы, связанные с заменой коммуникаций. В течение двух-трёх недель должны закончить, сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре.
Уже много лет вдоль «Флейты» раскапывают трубы теплосети, ремонтируют их, а потом закапывают обратно. Старожилы говорят, что такие раскопки ведутся чуть ли не со времён заселения дома. Работы обещали закончить 31 августа прошлого года: новые трубы с антикоррозийной изоляцией уложили, байпасы убрали, а большой газон закопали буквально в ночь перед 7 сентября — накануне прошлогоднего Дня города. Однако, судя по присутствию рабочих и новым раскопкам, было понятно, что ещё не всё доделано.
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