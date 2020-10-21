Система анализирует симптомы и предлагает три предварительных диагноза из 265 наиболее распространенных и внесенных в базу. Это охватывает до 90 процентов причин обращений в поликлинику, сообщили в мэрии. Врач может не соглашаться с предложениями СППВР и поставить собственный диагноз.

Далее система предлагает список анализов для уточнения диагноза и перечень узких специалистов, к которым терапевт может отправить пациента. Человек же получает памятку о правилах подготовки к исследованиям.

Цель создания нового инструмента — улучшение стандарта оказания медицинской помощи и раннее выявление заболеваний. Заместитель мэра Анастасия Ракова говорила о значительном ускорении системы диагностики: «Пилот на базе четырех городских поликлиник показал, что инструмент сокращает время на назначение диагностических исследований в 10 раз — с двух с лишним минут до 15 секунд».