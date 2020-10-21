Врачи взрослых поликлиник Москвы смогут ставить диагноз и назначать исследования с помощью «искусственного интеллекта». За это будет отвечать Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР). В мэрии говорят, что она позволит медикам экономить время приема. Однако эксперты считают, что главная задача — не скорость обслуживания, а качество лечения.
Система анализирует симптомы и предлагает три предварительных диагноза из 265 наиболее распространенных и внесенных в базу. Это охватывает до 90 процентов причин обращений в поликлинику, сообщили в мэрии. Врач может не соглашаться с предложениями СППВР и поставить собственный диагноз.
Далее система предлагает список анализов для уточнения диагноза и перечень узких специалистов, к которым терапевт может отправить пациента. Человек же получает памятку о правилах подготовки к исследованиям.
Цель создания нового инструмента — улучшение стандарта оказания медицинской помощи и раннее выявление заболеваний. Заместитель мэра Анастасия Ракова говорила о значительном ускорении системы диагностики: «Пилот на базе четырех городских поликлиник показал, что инструмент сокращает время на назначение диагностических исследований в 10 раз — с двух с лишним минут до 15 секунд».
Главное преимущество системы не скорость, а повышение точности принимаемых медиками решений, рассказал «Зеленоград.ру» врачом, участвовавший в разработке одного из направлений СППВР. Эксперты разрабатывали для системы алгоритмы, используя которые врач получит рекомендации о необходимых исследованиях, лекарствах (в том числе дозировке) и времени следующего приема.
В первую очередь, это поможет врачам общей практики, которые сталкиваются с большим количеством разнообразных заболеваний и не успевают отслеживать изменения рекомендаций по ним. По личному опыту нашего собеседника, доля ошибочных диагнозов и назначений, которые делают терапевты в поликлиниках по его специальности — около 80%.
По его информации, планируется контролировать решения, которые будут принимать врачи с помощью этой системы.
Системы, подобные московской (clinical decision support system, CDSS), используют в ряде стран с 70-х годов, в том числе в Великобритании и Австралии, но единого мнения об эффективности так и не появилось.
Проведенное в США в 2018 году исследование показало, что применение СППВР улучшает исходы пациентов в стационаре, но только при некоторых заболеваниях или состояниях. Среди них контроль уровня глюкозы в крови, предупреждение острой почечной недостаточности, профилактика венозной тромбоэмболии.
В то же время обзор 2014 года не показал разницы в отношении риска смерти при использовании СППВР. А по данным исследования 2005 года эффективность работы врача при применении системы повысилась на 64%.
В целом, успешность использования зависит от ряда факторов, таких как качество алгоритмов, степень интеграции с электронными медкартами и грамотное внедрение.
В России работа над совершенствованием СППВР продолжается, заявил Собянин. Специалистам предстоит объединить массивы имеющихся знаний, цифровые потоки, протоколы, назначения — и обучать искусственный интеллект.