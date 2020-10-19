Завода по производству бетона нет и не планируется

Участком с таким кадастровым номером владеет предприниматель Абдурахман Магомедов. Согласно данным Росреестра, категория этой земли — промышленность, энергетика, транспорт, там находились сельскохозяйственные ветроэнергетические установки, вертолетные площадки. Земля принадлежала ранее группе компаний «Сапсан».

Предприниматель показал «Зеленоград.ру» разрешение, которое ему выдали в администрации Солнечногорска: в августе 2020 года принадлежащему ему ООО «Гамелион» разрешили вести на своем участке земляные работы с 1 сентября до 1 марта 2021 года.

По его словам, рядом с «Зеленопарком» никакого завода по производству бетона нет и не планируется — а то, что сняли жители, является мобильной установкой для приготовления бетонной смеси для корпусов другого производства, завода алюминиевых конструкций.

«Чтобы построить завод алюминиевых изделий, окон, мы поставили эту мобильную бетонную установку. Это просто смеситель, который перемешивает щебень, песок и цемент и выдает готовый раствор. Он немецкий, собирается-разбирается за несколько дней. Он со мной кочует уже пять лет по разным проектам [в Розе Хутор, на „ВТБ арене“, стадионе ЦСКА]», — рассказал Магомедов.

Он предполагает, что на него пожаловались недоброжелатели, «националисты, узнали, что я нерусский, приехал тут». Из-за обращений жителей к предпринимателю уже приходили участковый и специалисты Госстройнадзора: «Я им всем документы показываю, они смеются и уходят». Тем, кто считает, что жилые дома слишком близко, Магомедов предлагает прийти к нему с рулетками и измерить расстояние до ближайшего дома.

Бизнесмен уточнил, что бетоносмесительная установка еще не собрана до конца, никакого производства, по его словам, на площадке не ведется. «Разрешительной документацией у нас занимается отдельная компания, это называется служба технического заказчика. Крупная, серьезная компания, которая получала разрешение на строительство для „Зеленопарка“. Пока они мне добро не дают, я ничего не делаю. Вот, например, получили ордер — я вывез оттуда 8500 кубов грунта, выровнял участок», — рассказал он.