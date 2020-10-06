9 октября на цокольном этаже торгово-развлекательного центра «Панфиловский» начнет работать лазертаг-арена Megazar. Она разместится на площади более 300 кв.м.: команда обещает оборудование последнего поколения и гигантский лабиринт. Для гостей будет обязательно наличие масок: тем, у кого их не будет, выдадут на месте.
Megazar предлагает гостям космические интерьеры, командные и семейные турниры, 3D-квесты. Также в помещении могут организовать праздник на заказ «под ключ» с шоу-программой. Время работы с 10 до 22.
Стоимость одной игры для одного человека (12 минут) — 200 рублей в будни и 250 в выходные. За час — 590 и 990 рублей соответственно. Бронь всей арены на час обойдется в пять и восемь тысяч рублей.
Ранее неподалеку располагались боулинг-клуб Fresh и лазертаг Q-Zel. Они закрылись в мае, владелец помещения тогда сказал, что снижал стоимость аренды до посильной, но владельцы боулинга не захотели продолжать бизнес.