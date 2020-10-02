В Андреевке началось строительство детского сада на 170 мест, после сдачи в эксплуатацию он станет муниципальным, сообщила «Зеленоград.ру» представительница застройщика — НПО «Стеклопластик». Сдать его планируют в октябре 2021 года.

Общая площадь трехэтажного здания — порядка трех тысяч кв.м., сообщают в Главгосстройнадзоре. Внутри разместятся игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурные залы, кабинеты врача и логопеда, помещения для кружков, буфет, административные и технические помещения. На прилегающей территории обустроят спортивную площадку для занятий групп на улице.

Детский сад рассчитан на девять групп, среди которых планируется одна подготовительная. Вот так будет выглядеть новый детсад: