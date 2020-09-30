Первая лекция бесплатного курса для начинающих парашютистов пройдёт в Солнечногорске в субботу, 3 октября. Начало — в 12 часов. Курс рассчитан на 20—25 занятий до первого прыжка, который запланирован на лето 2021 года. Лекции состоят из двух блоков — общего и специального.
Куратор Юлия Семёнова — она ведёт и теорию, и практику, а также является инструктором начинающих парашютистов на аэродроме Ватулино — рассказала «Зеленоград.ру», что до первого прыжка группа пройдёт историю парашютизма, будет смотреть фильмы на парашютную тематику, узнает о программах подготовки парашютистов, о дисциплинах парашютного спорта и так далее.
- Как человек пришёл к идее прыгать и зачем люди прыгают сейчас.
- Что такое парашют, из чего он состоит и какие они бывают (устройство основного и запасных парашютов).
- Какие есть современные программы подготовки парашютистов и что включает в себя понятие «парашютный спорт».
- План прыжка и особые случаи.
- Красивый контент: профессиональные фото и видео прыжков, фильмы.
Практическая подготовка пройдёт в день прыжка на аэродроме Ватулино (под Рузой). В неё входят действия на борту самолёта, действия под раскрытым куполом, действия в особых случаях, отработка приземления и прочее.
Лекции проходят по адресу: Солнечногорск, Вертлинская улица, 1 — молодёжный центр «Подсолнух». Если будут введены ограничения из-за коронавируса, то теоретическую часть переведут в онлайн-режим.
На курсы могут записаться подростки и молодые люди до 20 лет. Самостоятельный прыжок несовершеннолетним разрешён с 14 лет при личном присутствии родителей или законных представителей.
Если страшно, но тема всё равно интересна, не обязательно прыгать. Можно просто прийти послушать про парашютный спорт и посмотреть красивые видео и фильмы.
Запись на курсы Юлия Семёнова ведёт на своей странице во вконтакте. Принимают всех — не только солнечногорцев.
На личном транспорте — ехать по Ленинградскому шоссе (в Солнечногорске — Красная улица) до пересечения с Коммунальной улицей. Свернув на неё надо проехать до первой автобусной остановки (она называется «Вертлинская улица»), напротив которой и находится нужный дом.
На общественном транспорте есть несколько вариантов.
Сесть на маршрутку 28, идущую от «Зеленопарка» через нужную автобусную остановку «Вертлинская улица».
На электричке доехать до Подсолнечной, автостанции пересесть на автобус 2 или 24, также идущие через эту остановку.
Одноименная остановка находится и на Красной улице недалеко от нужного поворота. До неё от станции можно доехать на автобусах 30 и 37.