Куратор Юлия Семёнова — она ведёт и теорию, и практику, а также является инструктором начинающих парашютистов на аэродроме Ватулино — рассказала «Зеленоград.ру», что до первого прыжка группа пройдёт историю парашютизма, будет смотреть фильмы на парашютную тематику, узнает о программах подготовки парашютистов, о дисциплинах парашютного спорта и так далее.

Как человек пришёл к идее прыгать и зачем люди прыгают сейчас.

Что такое парашют, из чего он состоит и какие они бывают (устройство основного и запасных парашютов).

Какие есть современные программы подготовки парашютистов и что включает в себя понятие «парашютный спорт».

План прыжка и особые случаи.

Красивый контент: профессиональные фото и видео прыжков, фильмы.

Практическая подготовка пройдёт в день прыжка на аэродроме Ватулино (под Рузой). В неё входят действия на борту самолёта, действия под раскрытым куполом, действия в особых случаях, отработка приземления и прочее.

Лекции проходят по адресу: Солнечногорск, Вертлинская улица, 1 — молодёжный центр «Подсолнух». Если будут введены ограничения из-за коронавируса, то теоретическую часть переведут в онлайн-режим.

На курсы могут записаться подростки и молодые люди до 20 лет. Самостоятельный прыжок несовершеннолетним разрешён с 14 лет при личном присутствии родителей или законных представителей.

Если страшно, но тема всё равно интересна, не обязательно прыгать. Можно просто прийти послушать про парашютный спорт и посмотреть красивые видео и фильмы.

Запись на курсы Юлия Семёнова ведёт на своей странице во вконтакте. Принимают всех — не только солнечногорцев.