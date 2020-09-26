«Микрон» разработал электронную проходную: она измерит температуру и разделит потоки сотрудников 26.09.2020 ZELENOGRAD.RU

На заводе «Микрон» в Зеленограде разработали «Электронную проходную». Система призвана разделить потоки сотрудников на входе в предприятия, идентифицировать посетителей и ограничивать доступ на конкретную территорию. Дополнительная функция разработки, особенно важная в период эпидемии коронавируса, — измерение температуры входящих по запястью. Людей с повышенной система не пропустит.

Видимая всем часть устройства — это турникеты, в которых стоят считыватели информации. «Начинка» - это контроллеры производства «Микрона», небольшие микросхемы с собственной памятью. Они обмениваются информацией с управляющим компьютером, куда занесена база сотрудников и график их прохода. В «Электронной проходной» можно задать график прохода сотрудников на предприятие: у одних турникеты откроются только с 9 утра, у других — только с 10 и так далее.

Также система может учитывать рабочее время сотрудников, а эти данные могут интегрироваться с системами бухгалтерского учёта для расчета зарплаты. Как отмечают представители «Микрона» в разговоре с «Российской газетой», их разработку можно использовать практически в любом учреждении с большой проходимостью: в бизнес-центрах, клиниках, лабораториях. 

«Электронная проходная» вошла в шорт-лист Национальной премии в области передовых технологий «Приоритет 2.0». Премия учреждена для поддержки и поощрения отечественных производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Конкурс проводится с 2015 года.

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Метки:
коронавирус, микрон
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