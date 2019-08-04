Национальная система платёжных карт (НСПК) выдала сертификат на первый российский чип для бесконтактных платежей. Чип разработали в зеленоградском АО «НИИМЭ», сообщил портал «РБК».

Как уточнил директор по коммуникациям НИИМЭ Алексей Дианов, сертификат для использования чипа в платёжной системе «Мир» получен 29 июля. По его словам, новая версия банковского чипа MIKPay.MTD.D6 с операционной системой собственной разработки, создана специально для НСПК.

Производить новый чип будут на «Микроне». Как сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе предприятия, сейчас всё готово к серийному выпуску чип-модулей, а производственные мощности позволяют выпускать порядка четырех миллионов чип-модулей ежемесячно. Фактический объём производства чипов для бесконтактных карт платёжной системы «Мир» будет зависеть от масштабов эмиссии карт банками-эмитентами.

Таким образом, весь процесс разработки и производства нового чипа будет сосредоточен на территории России, что должно защитить отечественную платёжную систему от несанкционированных утечек данных. На сегодняшний день в бесконтактных картах системы «Мир» используют бесконтактные микросхемы, произведённые во Франции (Obertur, Thales) и Южной Корее (Kona).

Зеленоградское АО «НИИМЭ» входит в совместное предприятие АФК «Система» и госкорпорации «Ростех» (ООО «Элемент»).