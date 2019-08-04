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Зеленоградксий НИИМЭ получил сертификат на первый российский бесконтактный чип для банковских карт «Мир» 04.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Национальная система платёжных карт (НСПК) выдала сертификат на первый российский чип для бесконтактных платежей. Чип разработали в зеленоградском АО «НИИМЭ», сообщил портал «РБК».

Как уточнил директор по коммуникациям НИИМЭ Алексей Дианов, сертификат для использования чипа в платёжной системе «Мир» получен 29 июля. По его словам, новая версия банковского чипа MIKPay.MTD.D6 с операционной системой собственной разработки, создана специально для НСПК.

Производить новый чип будут на «Микроне». Как сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе предприятия, сейчас всё готово к серийному выпуску чип-модулей, а производственные мощности позволяют выпускать порядка четырех миллионов чип-модулей ежемесячно. Фактический объём производства чипов для бесконтактных карт платёжной системы «Мир» будет зависеть от масштабов эмиссии карт банками-эмитентами.

Таким образом, весь процесс разработки и производства нового чипа будет сосредоточен на территории России, что должно защитить отечественную платёжную систему от несанкционированных утечек данных. На сегодняшний день в бесконтактных картах системы «Мир» используют бесконтактные микросхемы, произведённые во Франции (Obertur, Thales) и Южной Корее (Kona).

Зеленоградское АО «НИИМЭ» входит в совместное предприятие АФК «Система» и госкорпорации «Ростех» (ООО «Элемент»).

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