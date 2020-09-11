12 сентября в Зеленограде пройдут три спортивных мероприятия. У Михайловских прудов практически одновременно пройдет День бега и велофестиваль для детей и подростков, а у корпуса 414 — турнир по воркауту.
День бега «Крюковские версты» проходит в Зеленограде уже в 20-й раз. Принять участие могут все желающие.
Место проведения — бульварная зона у Михайловских прудов. Начало в 11:00.
Заезды по скоростной езде на велосипедах и самокатах будут проходить в трех возрастных категориях: 3-4 года, 5-7 лет и 8-14 лет. Победители в каждой категории получат ценные призы. С собой надо взять шлем и велосипедную защиту.
Кроме соревнований, в программу включены различные мастер-классы. Место проведения — бульварная зона у Михайловских прудов напротив ТЦ «Столица». Начало в 12:00.
Спортсмены-участники VII чемпионата Зеленограда по воркауту будут соревноваться в трех номинациях: девушки, участники со спортивным стажем до двух лет и профессионалы. Лучшие получат медали, кубки, спортивные и денежные призы: пять тысяч рублей — за первое место, три тысячи — за второе и две тысячи — за третье.
Заявку на участие можно подать заранее в обсуждениях группы чемпионата, там же размещена инструкция для спортсменов.
На фестивале выступят профессиональные спортсмены Подмосковья и призеры московских соревнований по воркауту, победители соревнований по воркауту в Крыму 2020 года. На мероприятие уже зарегистрировались спортсмены из Клина, Солнечногорского района, Зеленограда, Дагестана и Чечни.
Зрителей ждут также показательные выступления по черлидингу и воздушной акробатике. После выступлений спортсмены проведут обучающие мастер-классы.
Место проведения - уличная площадка у корпуса 414. Начало в 12:00, регистрация для спортсменов - в 11:00.