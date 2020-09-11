Заявку на участие можно подать заранее в обсуждениях группы чемпионата, там же размещена инструкция для спортсменов.

На фестивале выступят профессиональные спортсмены Подмосковья и призеры московских соревнований по воркауту, победители соревнований по воркауту в Крыму 2020 года. На мероприятие уже зарегистрировались спортсмены из Клина, Солнечногорского района, Зеленограда, Дагестана и Чечни.

Зрителей ждут также показательные выступления по черлидингу и воздушной акробатике. После выступлений спортсмены проведут обучающие мастер-классы.

Место проведения - уличная площадка у корпуса 414. Начало в 12:00, регистрация для спортсменов - в 11:00.