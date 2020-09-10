В полицию обратилась 25-летняя зеленоградка, обманутая на 41 с половиной тысячу рублей. Уличный торговец предложил ей купить дорогостоящие гаджеты известной фирмы по сниженной цене, и она приобрела два мобильных телефона с парой беспроводных наушников. Дома девушка обнаружила, что это подделки.

Мошенник промышлял в 4-м микрорайоне. Он предлагал прохожим электронику под видом оригиналов, заведомо зная, что это реплики. После заявления пострадавшей полиция задержала его на Новокрюковской улице. Им оказался 31-летний приезжий.

Подозреваемый вернул деньги жертве своего обмана, но это не освободило его от уголовной ответственности — возбуждено дело по статье «Мошенничество». Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщили в полиции.