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Зеленоградские штангистки заняли первые места в популярном турнире. Секция тяжёлой атлетики приглашает детей на бесплатные тренировки 09.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Двое спортсменов из Зеленограда приняли участие в популярных любительских соревнованиях «Рывкачи», проходивших в Лужниках. Обе — девушки и обе заняли первые места в своих весовых категориях: 13-летняя Анна Климкина и 38-летняя Екатерина Егорова. Турнир собрал 80 спортсменов со всей страны и из ближнего зарубежья.

Зеленоградские спортсменки представляют школу олимпийского резерва по тяжёлой атлетике физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» (корпус 443). Как ни удивительно, но девушек в секции больше, чем юношей, рассказал «Зеленоград.ру» тренер Дмитрий Хрущёв. Есть даже 8-летняя штангистка, и уже с «золотом» менее чем за год занятий.

В последнее время тяжёлую атлетику незаслуженно забывают, считает Хрущёв. На самом деле это красивый и полезный вид спорта.

Занятия в «Юности» — бесплатные. Желающие могут записаться в секцию по телефону тренера: 8-916-919-42-76. Принимают мальчиков и девочек от 9 до 15 лет.

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Метки:
спорт, тяжелая атлетика, Юность
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