Зеленоградские спортсменки представляют школу олимпийского резерва по тяжёлой атлетике физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» (корпус 443). Как ни удивительно, но девушек в секции больше, чем юношей, рассказал «Зеленоград.ру» тренер Дмитрий Хрущёв. Есть даже 8-летняя штангистка, и уже с «золотом» менее чем за год занятий.



В последнее время тяжёлую атлетику незаслуженно забывают, считает Хрущёв. На самом деле это красивый и полезный вид спорта.

Занятия в «Юности» — бесплатные. Желающие могут записаться в секцию по телефону тренера: 8-916-919-42-76. Принимают мальчиков и девочек от 9 до 15 лет.