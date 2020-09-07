В бассейн МИЭТа снова можно прийти поплавать с этого понедельника. На сайте вуза появилось расписание до конца года. Бассейн открыт для детей и взрослых.

Длина бассейна — 25 метров, в нём шесть дорожек глубиной от 1,2 до 4 метров. Здесь принимают детей как для обучения плаванию, так и для спортивных занятий.



Стоимость детского абонемента на месяц при посещении два раза в неделю составляется из расчета 325 рублей за одно занятие. При семейном посещении для детей с 4 до 15 лет стоимость абонемента за восемь раз — 1400 рублей. При разовом посещении — 200 рублей.



Взрослый абонемент свободного посещения для оздоровительного плавания стоит 2320 рублей за 8 занятий, разовое посещение — 300 рублей. Такая же стоимость и при семейном свободном и разовом посещении.

Одно посещение — это 45 минут в бассейне. С точным расписанием можно ознакомиться здесь. Обязательна справка от врача, для детей до 12 лет также необходимы анализы на энтеробиоз и яйца глист.

Уточнить детали посещения можно по телефону администрации бассейна: 8-499-720-85-50.

Ещё два бассейна есть в физкультурно-оздоровительном комплексе «Орбита» на Озёрной аллее, 6. Они открыты для посещения с 6:30 до 21:30 (заход последних групп).

Одно 45-минутное посещение стоит 260 рублей, занятие с тренером — 480 рублей.

Подробное расписание для большого и малого бассейнов с расценками можно посмотреть на сайте комплекса, а условия посещения уточнить по телефону: 8-499-735-84-45.