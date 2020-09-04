Минпромторг предлагает отменить жалобные книги как «устаревший механизм». Рассказывать о нарушениях придется через Роспотребнадзор 04.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Минпромторг подготовил проект Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, который в том числе предполагает отменить обязательное наличие у продавцов книги жалоб и предложений. В ведомстве считают их «устаревшим механизмом, целесообразным в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды».

При утверждении данных правил магазины смогут оставить жалобную книгу, если захотят. Куда жаловаться покупателям, если ее не будет, в Минпромторге не указали, считая, что сегодня все могут высказать негодование в интернете.

«Жалобная книга перестала выполнять функцию контроля за соблюдением прав потребителя. Она стала бесполезной, но не потому что не нужна людям. Просто если раньше проверки проводились регулярно, то сейчас приняты решения о том, чтобы минимизировать их число. Обращения, которые оставляют клиенты парикмахерской или магазина, скорее всего, никуда не попадут. Или попадут через год, если книга доживет до этого времени. Вы сами уже сами не вспомните, что там писали. Последние лет 10 делается все, чтобы обращения граждан не приводили к проверкам. Прежняя доктрина «Потребитель всегда прав» сменилась другой — «Предприниматель всегда прав», — высказал свое мнение в разговоре с «Комсомольской правдой» председатель правления Международной конфедерация обществ потребителей Дмитрий Янин.

Кто окажется в минусе

Янин советует жаловаться в Роспотребнадзор, отмечая при этом: туда есть смысл писать, если нарушены правила, которые можно четко формализовать. Например, продажа просроченного товара, отказ принять некачественный товар, закрытые двери в рабочее время. Хамство или грубость со стороны продавца в качестве повода не подойдут — придется искать прямой выход на руководство или писать в соцсети.

После обращения в Роспотребнадзор придется ждать 30 дней для получения ответа, а если для подстраховки еще предварительно составлять претензию в адрес продавца, нужно будет привлекать юриста, объясняет сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин в комментарии «Московскому комсомольцу». По его мнению, из-за пандемии и проблем в экономике бизнес старается сэкономить и продает товары более низкого качества — и без того ослабленная позиция покупателя ослабится еще сильнее.

Глава Союза защиты прав потребителей Павел Щепкин отмечает, что отказываться от жалобных книг может быть невыгодно самим ритейлерам: «Для покупателя жалобная книга — способ выпустить пар. Состава административного правонарушения запись в ней не влечет. Если жалобных книг не будет, люди в гневе станут писать в Роспотребнадзор, в прокуратуру, Владимиру Путину — на что фантазии хватит. Для продавцов жалобная книга — это громоотвод от проверок».

Нужно ли оставить в магазинах, парикмахерских и отелях жалобные книги?
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Метки:
магазины, роспотребнадзор
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