Минпромторг подготовил проект Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, который в том числе предполагает отменить обязательное наличие у продавцов книги жалоб и предложений. В ведомстве считают их «устаревшим механизмом, целесообразным в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды».

При утверждении данных правил магазины смогут оставить жалобную книгу, если захотят. Куда жаловаться покупателям, если ее не будет, в Минпромторге не указали, считая, что сегодня все могут высказать негодование в интернете.

«Жалобная книга перестала выполнять функцию контроля за соблюдением прав потребителя. Она стала бесполезной, но не потому что не нужна людям. Просто если раньше проверки проводились регулярно, то сейчас приняты решения о том, чтобы минимизировать их число. Обращения, которые оставляют клиенты парикмахерской или магазина, скорее всего, никуда не попадут. Или попадут через год, если книга доживет до этого времени. Вы сами уже сами не вспомните, что там писали. Последние лет 10 делается все, чтобы обращения граждан не приводили к проверкам. Прежняя доктрина «Потребитель всегда прав» сменилась другой — «Предприниматель всегда прав», — высказал свое мнение в разговоре с «Комсомольской правдой» председатель правления Международной конфедерация обществ потребителей Дмитрий Янин.