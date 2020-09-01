Пьяный дебошир «утихомирил» заступника пассажиров автобуса ударами по голове бутылкой и крышкой от урны
Пьяный 27-летний житель Московской области разбил стекло киоска в 4 микрорайоне и пытался украсть детские игрушки и продукты. Очевидцы позвонили в полицию, и мужчину задержали на месте преступления. Как уточнили в управлении МВД, инцидент произошел в 20-х числах августа. Все похищенное вернули владельцу.
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В отношении мужчины возбудили дело по статье «Покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение». Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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