Пьяный 27-летний житель Московской области разбил стекло киоска в 4 микрорайоне и пытался украсть детские игрушки и продукты. Очевидцы позвонили в полицию, и мужчину задержали на месте преступления. Как уточнили в управлении МВД, инцидент произошел в 20-х числах августа. Все похищенное вернули владельцу.