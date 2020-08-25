Конфликт начался в салоне автобуса и закончился на улице. Пара пьяных друзей развязно вела себя в автобусе: шумели, матерились, приставали к пассажирам, задирали ноги на сиденья. Местный 56-летний житель попытался их приструнить и в ответ получил удар по голове стеклянной бутылкой.

В этот момент автобус как раз подъехал к остановке «Пенсионный фонд» в 16-м микрорайоне — все трое вышли на улицу. Там дебошир схватил металлическую крышку от урны и нанёс оппоненту второй удар по голове, после чего покинул остановку.

В результате мужчина попал в больницу, а выйдя из неё, обратился с заявлением в правоохранительные органы. Полиция разыскала и задержала в 14-м микрорайоне подозреваемого — 32-летнего местного жителя.

Мужчину ожидает суд по обвинению в хулиганстве, сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции. Его другу обвинения не выдвигали, поскольку он не участвовал в избиении.