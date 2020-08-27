Скончался ветеран зеленоградской больницы Константин Иванович Плешко 27.08.2020 ZELENOGRAD.RU
26 августа после продолжительной болезни ушел из жизни ветеран зеленоградской больницы, врач высшей квалификационной категории, ветеран труда Константин Иванович Плешко.
Об этом сообщила главврач больницы. Константин Иванович проработал в зеленоградской больнице более 40 лет. Начинал в 1974 году врачом-радиологом, потом заведовал радиологическим отделением. В это время он был единственным специалистом в Зеленограде по обследованию и лечению больных с заболеваниями щитовидной и молочных желёз.
Во время войны Константин Иванович прошел ужасы фашистских концлагерей, совсем мальчишкой трудился на военном заводе. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945».
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Константина Ивановича. Скорбим об утрате.
Прощание состоится 28 августа в 12:30 в Филаретовском храме в 11 микрорайоне.
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