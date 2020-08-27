26 августа после продолжительной болезни ушел из жизни ветеран зеленоградской больницы, врач высшей квалификационной категории, ветеран труда Константин Иванович Плешко.
Об этом сообщила главврач больницы. Константин Иванович проработал в зеленоградской больнице более 40 лет. Начинал в 1974 году врачом-радиологом, потом заведовал радиологическим отделением. В это время он был единственным специалистом в Зеленограде по обследованию и лечению больных с заболеваниями щитовидной и молочных желёз.
Во время войны Константин Иванович прошел ужасы фашистских концлагерей, совсем мальчишкой трудился на военном заводе. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945».
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Константина Ивановича. Скорбим об утрате.
Прощание состоится 28 августа в 12:30 в Филаретовском храме в 11 микрорайоне.
Во время войны Константин Иванович прошел ужасы фашистских концлагерей, совсем мальчишкой трудился на военном заводе. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945».
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Константина Ивановича. Скорбим об утрате.
Прощание состоится 28 августа в 12:30 в Филаретовском храме в 11 микрорайоне.
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