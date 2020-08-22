Для участия в программе клиенты должны получить в приложении персональный QR-код, а затем показать его на кассе, в киоске самообслуживания или в окне «МакЭкспресс» и «МакАвто».

В дальнейшем компания хочет дать возможность отправлять бонусы другу, жертвовать в благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» или обменивать баллы на бонусы «Спасибо» от «Сбербанка» и обратно.