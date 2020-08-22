«Макдоналдс» в России запустил программу лояльности внутри своего мобильного приложения: клиенты будут получать бонусами три процента с каждого заказа. Накопленные бонусы можно потратить на покупку блюд из специального меню в приложении, но каких именно, пока неизвестно. Сейчас программа доступна в 20 городах России, осенью к ней подключат все города присутствия сети, в том числе Москву и Санкт-Петербург.
Для участия в программе клиенты должны получить в приложении персональный QR-код, а затем показать его на кассе, в киоске самообслуживания или в окне «МакЭкспресс» и «МакАвто».
В дальнейшем компания хочет дать возможность отправлять бонусы другу, жертвовать в благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» или обменивать баллы на бонусы «Спасибо» от «Сбербанка» и обратно.