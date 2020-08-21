Фирма «ССТ», входящая в группу компаний «Элемент», начала поставки постаматов для получения заказов с Ozon. Имеющиеся мощности позволяют изготавливать до 500 постаматов в месяц, в перспективе компания рассчитывает выйти на мощность тысячи в месяц. Это станет ответом на растущий спрос на отечественном рынке — по данным компании, сейчас каждый пятый заказ Ozon доставляется через постаматы.

Расширять штат сотрудников на данном этапе в компании не планируют. Новых работников пригласят позднее, при увеличении объемов производства. Сейчас «ССТ» занимается сборкой постаматов, используя как собственную электронику, так и покупную. В будущем компания планирует, что самые важные элементы будут полностью российскими.

ГК «Элемент» создана в 2019 году и объединяет ведущие российские предприятия микроэлектроники, является лидером отрасли микроэлектроники России по объемам продаж и уровню технологий. В новую компанию перешли почти два десятка предприятий отрасли, в том числе несколько зеленоградских микроэлектронных компаний, в частности «Ангстрем» и завод «Микрон».