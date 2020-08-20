Детей в полицейском автомобиле и отъезжающую пожарную машину заметила наша читательница Юлия возле дома 9 на Берёзовой аллее в 4-м микрорайоне.



Выяснилось, что двое мальчиков — на вид не старше десяти лет — взобрались на трансформаторную будку высотой около четырёх метров, а вот спуститься не смогли. Пришлось вызывать спасателей.