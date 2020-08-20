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Дети забрались на крышу трансформаторной будки и не смогли спуститься 20.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Детей в полицейском автомобиле и отъезжающую пожарную машину заметила наша читательница Юлия возле дома 9 на Берёзовой аллее в 4-м микрорайоне.

Выяснилось, что двое мальчиков — на вид не старше десяти лет — взобрались на трансформаторную будку высотой около четырёх метров, а вот спуститься не смогли. Пришлось вызывать спасателей.

В МЧС подтвердили, что между двумя и тремя часами дня во вторник, 18 августа, спасатели выезжали по указанному адресу на вызов для помощи населению.

По приставной лестнице детей эвакуировали с крыши трансформаторной будки. До приезда родителей они оставались под наблюдением полицейских.

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Метки:
дети, происшествия, березовая аллея
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Обсуждение
Степанова Ольга
20 августа
Дети предоставлены сами себе. понятно. родители должны работать, обеспечивать семью. но надо же как-то из положения выходить. Я с работы домой еду в десятом часу, темно уже. а ребята лет 10-12 катаются себе в автобусе одни. без взрослых,с самокатами. досками всякими. шумят. на перилах виснут- демонстрируют свою "крутизну". Это что, нормально7
A T
20 августа
В 90-е, я помню, родители выходили из положения с помощью летних лагерей, кружков и секций (которые могли себе позволить). Но оставляли возможность быть предоставленными-самим-себе, потому что занятость и контроль 24/7, особенно летом - это же взрыв нервной системы. И для родителей, наверное, тоже. О безопасности и прочем в семьях разговаривали, находили время.
Ну случилось. Урок мальчишки, наверное, извлекут.
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Дети забрались на крышу трансформаторной будки и не смогли спуститься Новости
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