Детей в полицейском автомобиле и отъезжающую пожарную машину заметила наша читательница Юлия возле дома 9 на Берёзовой аллее в 4-м микрорайоне.
Выяснилось, что двое мальчиков — на вид не старше десяти лет — взобрались на трансформаторную будку высотой около четырёх метров, а вот спуститься не смогли. Пришлось вызывать спасателей.
Фото очевидца
Фото очевидца
Фото очевидца
В МЧС подтвердили, что между двумя и тремя часами дня во вторник, 18 августа, спасатели выезжали по указанному адресу на вызов для помощи населению.
По приставной лестнице детей эвакуировали с крыши трансформаторной будки. До приезда родителей они оставались под наблюдением полицейских.
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