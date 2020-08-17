До конца 2020 года резидент особой экономической зоны компания «Анкад» поставит одному заказчику 100 спецкомпьютеров с высокой степенью защиты информации. Они будут полностью состоять из отечественных компонентов и работать на российском программном обеспечении: предполагается, что это позволит им конкурировать с зарубежными аналогами на российском рынке.

«Это наши собственные компьютеры с нашей материнской платой и наши средства защиты», — пояснили в компании «Зеленоград.ру». Открывать под этот проект новые рабочие места в «Анкаде» пока не намерены, планируя справиться текущей командой. Но если проект расширится, появится много заказов, расширение штата возможно.

Спецкомпьютеры с высокой степенью защиты информации востребованы в правоохранительных и государственных структурах, на предприятиях, работающих с государственной тайной, в банках и других финансовых организациях. За шесть лет «Анкад» инвестировал в развитие производства почти 940 миллионов рублей.