Разработчик платформы для онлайн-записи тарифов и услуг на виртуальную сим-карту станет резидентом зеленоградской особой экономической зоны 03.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Компания «Исткомпис Рус» в 2020 году станет резидентом особой экономической зоны в Алабушево и инвестирует в свои проекты 127 миллионов рублей. Она разработает платформу для внедрения технологии виртуализации сим-карт, с помощью которой можно хранить, управлять и удаленно загружать электронные профили сим-карт на абонентские устройства.

Встроенные сим-карты или eSIM — это микрочипы, которые встраиваются в гаджет на этапе производства и заменяют обычные сим-карты. На eSIM можно удаленно записать профиль любого оператора связи, который предоставляет такую услугу. «Исткомпис Рус» будет разрабатывать и обслуживать программное обеспечение для удаленной загрузки профилей на устройства.

Технология позволит абонентам не посещать салоны связи для смены тарифов и операторов, а за границей можно будет не покупать местную сим-карту, а настроить нужную подписку онлайн. В компании пояснили, что сейчас встроенные сим-карты работают только на новых моделях смартфонов Apple, Google, Samsung и в некоторых других моделях. Также eSIM поддерживают ряд моделей умных часов и планшетов. «Пока такие устройства занимают незначительную долю рынка. Но через 3-4 года, года парк гаджетов в мире обновится, большинство устройств будут иметь встроенные сим-карты», — уточнил директор по развитию бизнеса «Исткомпис Рус» Пётр Громут.

Планируется, что на проекте будет открыто более 10 вакансий IT-специалистов (сейчас в штате компании 47 сотрудников).

В особой экономической зоне компания также продолжит заниматься выпуском традиционных сим-карт и намерена выпускать банковские карты с кастомизированной контактной площадкой — «чипом» — нестандартной формы.

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Метки:
особая экономическая зона, промзона алабушево, Исткомпис-Рус
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Разработчик платформы для онлайн-записи тарифов и услуг на виртуальную сим-карту станет резидентом зеленоградской особой экономической зоны Новости
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