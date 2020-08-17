После совместного обследования зеленоградский «Жилищник» и застройщик (АО «Моспромстрой») в корпусе 2306Б выявили частичное разрушение гидроизоляции фундамента подземного паркинга. Составлен акт о восстановлении с последующей герметизацией, сообщили «Зеленоград.ру» в «Жилищнике». Сделать это должен застройщик, примерные сроки окончания работ — конец августа-начало сентября.

Однако речь идет о первом этапе работ, который занимает 3-4 недели. Как пояснили в «Моспромстрое», на первом этапе устраняются протечки в местах общего пользования, в инженерных помещениях — щитовых, тепловых пунктах, на водомерных узлах и на самой парковке, где стоят машины. На втором этапе устраняются остаточные протечки паркинга, въездных рамп и в лифтовых приямках. Технология работ заключается в закачке под давлением полимерной композиции в зону протечки — трещину, шов, отверстие, зону ввода коммуникаций. После полимеризации образуется водонепроницаемая структура, протечек быть не должно. Эти работы наиболее эффективно выполнять весной и осенью, отметили в «Моспромстрое».

Воду в лифтовой шахте в корпусе 2306Б «Жилищник» официально заметил в этом году, хотя лифт срывался и год-полтора назад. И то после обращения консьержки, которая эту воду и обнаружила. До того каких-либо работ, связанной с гидроизоляцией, в доме не проводили. Жители побывали на приеме у генерального директора зеленоградского «Жилищника» и, как они считают, после этого дело сдвинулось. До того они написали коллективное письмо о работе лифтов в правительство Москвы и Роспотребнадзор.

Проблемы с затоплением подземных парковок по-прежнему есть и в других корпусах 23-го микрорайона. В 2304 тоже частично разрушена гидроизоляция. Хотя застройщик говорит, что в этом доме протечки в данный момент «максимально устранены», как и в корпусе 2301. В корпусах 2302 и 2303 завершить эти работы планируется осенью.

В «Моспромстрое» также сообщили, что есть объективные сложности с этими работами. В частности, частые дожди и затрудненный доступ к стенам и углам конструкций в подвале, где находятся парковки. А затруднен он из-за насыщенности инженерными системами. Кроме того, управляющая компания «Дос» (корпуса 2301, 2302, 2303) до сих пор не запустила на парковках систему вентиляции. Из-за этого образуется конденсат и, как следствие, коррозия металлических конструкций, трубопроводов и воздуховодов, сбои в работе электро- и электронных систем. И еще дренажная система работает с перебоями.