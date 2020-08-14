В инженерной службе района Савелки «Зеленоград.ру» ответили, что такая инсталляция в любом случае лучше, чем граффити или нецензурные надписи (хотя нет сведений, что раньше на месте клумбы было что-то подобное). Взять и просто разобрать всё это — неправильно, ведь человек делал, старался. Может, это не очень красиво сделано, но уничтожать было бы кощунством, отметили в службе. Инженерные коммуникации клумба не затрагивает.

Кстати, государственный флаг, по закону, граждане могут вывешивать и устанавливать хоть на балконе, хоть во дворе — прямых запретов нет. Но повреждение флага — деяние, которое может попасть под статью 329 УК. Так что флаг на клумбе может формально защищать её от демонтажа.