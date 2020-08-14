На небольшом газоне у корпуса 334 кто-то устроил клумбу, поставил рядом большой флаг России и написал объявление с предупреждением о круглосуточном видеонаблюдении.
На табличке, расположенной на клумбе, прохожих вежливо предупреждают, что портить не нужно, камеры всё зафиксируют. Также указано, что это клумба Софии Н. — именная. Выглядит клумба необычно — издалека напоминает могилку. Но дело даже не в этом — возникает вопрос, может ли каждый устроить подобное в своем или чужом дворе? Спросили об этом «Жилищник».
В инженерной службе района Савелки «Зеленоград.ру» ответили, что такая инсталляция в любом случае лучше, чем граффити или нецензурные надписи (хотя нет сведений, что раньше на месте клумбы было что-то подобное). Взять и просто разобрать всё это — неправильно, ведь человек делал, старался. Может, это не очень красиво сделано, но уничтожать было бы кощунством, отметили в службе. Инженерные коммуникации клумба не затрагивает.
Кстати, государственный флаг, по закону, граждане могут вывешивать и устанавливать хоть на балконе, хоть во дворе — прямых запретов нет. Но повреждение флага — деяние, которое может попасть под статью 329 УК. Так что флаг на клумбе может формально защищать её от демонтажа.
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