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Во дворе дома сделали именную клумбу — с российским флагом и видеонаблюдением. А что, так можно было? 14.08.2020 ZELENOGRAD.RU

На небольшом газоне у корпуса 334 кто-то устроил клумбу, поставил рядом большой флаг России и написал объявление с предупреждением о круглосуточном видеонаблюдении.

На табличке, расположенной на клумбе, прохожих вежливо предупреждают, что портить не нужно, камеры всё зафиксируют. Также указано, что это клумба Софии Н. — именная. Выглядит клумба необычно — издалека напоминает могилку. Но дело даже не в этом — возникает вопрос, может ли каждый устроить подобное в своем или чужом дворе? Спросили об этом «Жилищник».

В инженерной службе района Савелки «Зеленоград.ру» ответили, что такая инсталляция в любом случае лучше, чем граффити или нецензурные надписи (хотя нет сведений, что раньше на месте клумбы было что-то подобное). Взять и просто разобрать всё это — неправильно, ведь человек делал, старался. Может, это не очень красиво сделано, но уничтожать было бы кощунством, отметили в службе. Инженерные коммуникации клумба не затрагивает.

Кстати, государственный флаг, по закону, граждане могут вывешивать и устанавливать хоть на балконе, хоть во дворе — прямых запретов нет. Но повреждение флага — деяние, которое может попасть под статью 329 УК. Так что флаг на клумбе может формально защищать её от демонтажа.

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Метки:
символика, Корпус 334
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Обсуждение
Kill Digit
6 часов назад
Помниться раньше говорил, что без общественного обслужения с жителями дома или хотя бы согласования с жилищником это сделать нельзя, а то ведь можно и именной огородик завести, как, например, в давно поднятой теме: https://www.zelenograd.ru/news/42885/
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