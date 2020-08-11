Девушка получила ожоги, пытаясь потушить пожар на балконе 11.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Пожар на балконе первого этажа в корпусе 920 произошёл в ночь на вторник, 11 августа. Девятнадцатилетняя хозяйка квартиры пострадала, пытаясь самостоятельно его потушить.

Когда не получилось, она покинула квартиру. Приехавшие на место медики «скорой» диагностировали у неё ожоги верхних дыхательных путей, кистей рук и предплечий. Пострадавшую госпитализировали в клинику Склифосовского.

Сообщение о пожаре пришло на пульт в 2:02, в 2:16 пожар ликвидировали. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём. Чьё именно — хозяйки квартиры или соседей сверху — пока неизвестно.

В тушении пожара участвовали 19 человек из семи пожарных подразделений, сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС.

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Метки:
микрорайон 9, происшествия, пожары
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