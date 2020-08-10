В Середниково снимают исторический фильм. На мосту стоит карета, в небе подвешена «луна» 10.08.2020 ZELENOGRAD.RU

В минувшее воскресенье в парке возле усадьбы снимали эпизод будущего фильма. На мосту поставили газовые факелы, в съемках задействовали карету и специальный шар для создания «лунного» света.

Что конкретно снимается, пока неизвестно — известно лишь, что это историческая комедия. Сотрудник съемочной группы сказал очевидцу, что снимают фильм о Дракуле, а в главной роли — популярный актер Александр Петров. Но, вероятно, пошутил — информации о таком проекте в данный момент нет.

В живописном Середниково снималось много фильмов и сериалов, в том числе исторических. В их числе «Гоголь. Ближайший», «Адмиралъ», «Слуга государев», «Записки экспедитора тайной канцелярии», «Жизнь и смерть Петра Аркадьевича Столыпина».

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Метки:
кинотеатр, середниково
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