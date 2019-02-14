Представителям семьи Лермонтовых, которые с 1992 года занимаются возрождением усадьбы Середниково неподалёку от Зеленограда, присуждена премия правительства РФ 2018 года в области культуры — за реализацию просветительского проекта «Возрождение исторической усадьбы Середниково как мемориального центра великого русского поэта М.Ю. Лермонтова».
Почетной наградой отметили владельца усадьбы Михаила Юрьевича Лермонтова, исполнительного директора проекта Елену Владимировну Лермонтову, а также креативного директора Юрия Михайловича Лермонтова. Они получат почётные знаки и дипломы лауреатов премии, а также денежную часть премии.
Михаил Лермонтов — правнучатый племянник поэта Лермонтова и его полный тёзка, президент Ассоциации «Лермонтовское наследие», которое объединяет ныне живущих членов рода Лермонтовых-Лермонтов, и директор Национального Лермонтовского центра. В прошлом — выпускник Бауманского университета, связавший свою профессиональную деятельность с атомной энергетикой. Сейчас Михаилу Лермонтову 66 лет, из которых почти 25 лет он — владелец усадьбы Середниково.
«Это было в 1991 году, в год 150-летия со дня гибели Лермонтова, — рассказывал Михаил Лермонтов в интервью Zelenograd.ru. — В этот год, в июле мы собрали со всего мира членов российской ветви рода Лермонтовых. Мы впервые увидели своих родственников. Это было для нас открытием самих себя — в себе. Именно в тот момент началось создание Ассоциации „Лермонтовское наследие“ как общественной организации. Мы побывали в усадьбе — ведь всегда было известно, что Середниково это мемориальное, культовое место в Подмосковье, связанное с именем Лермонтова. И эта общественная организация, президентом которой меня выбрали, решила взять усадьбу на попечение».
В самом Середниково в то время размещался противотуберкулёзный санаторий. Потомкам Лермонтова предложили войти в государственную программу по сохранению исторического наследия и заняться восстановлением и развитием усадьбы. Минкульт СССР готов был выделить на это 30 миллионов рублей. Но в 1992 году СССР не стало, а вложений в проект потребовалось гораздо больше. В 1995 году Лермонтовы подписали договор аренды памятника федерального значения на 49 лет, а позже была разрешена и приватизация таких памятников.
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