Сделать фото на документы можно по-прежнему на втором этаже, там же есть отдел курток и пальто. В здании ТД сейчас сдаются в аренду другие свободные помещения. Подробности и условия можно узнать по телефону: 9-903-508-2768, 8-916-149-36-33.

Магазин рукоделия «Я сама» ещё до этого переехал на площадь Юности, 4.

На этой неделе ВТБ объявил, что может закрыть около четверти своих офисов по всей стране в рамках программы оптимизации. Таким образом, количество отделений банка сократится примерно на 400. Конкретного списка отделений, которые вскоре закроют, пока нет.