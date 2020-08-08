Офис банка ВТБ в в корпусе 438А на на Центральном проспекте закрылся. С 10 августа он будет работать по новому адресу — в корпусе 401 (ТД «Юность»). У офиса будет отдельный вход с улицы и вход изнутри торгового центра.
Из-за переезда 8 августа отделение не работает. С 10 августа режим работы будет прежним. Из-за переезда офиса банка в ТД «Юность» произошли перестановки. Например, магазин детских товаров переехал с первого этажа на цокольный. Вместе с ним там сейчас располагаются магазины спорттоваров и канцтоваров. В здании появился лифт, чтобы спускаться на цокольный этаж, однако пока он не работает.
Сделать фото на документы можно по-прежнему на втором этаже, там же есть отдел курток и пальто. В здании ТД сейчас сдаются в аренду другие свободные помещения. Подробности и условия можно узнать по телефону: 9-903-508-2768, 8-916-149-36-33.
Магазин рукоделия «Я сама» ещё до этого переехал на площадь Юности, 4.
На этой неделе ВТБ объявил, что может закрыть около четверти своих офисов по всей стране в рамках программы оптимизации. Таким образом, количество отделений банка сократится примерно на 400. Конкретного списка отделений, которые вскоре закроют, пока нет.
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