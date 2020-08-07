С 10 по 20 августа пройдет благотворительная акция по сбору канцтоваров, рюкзаков и школьной одежды для первоклассников из малообеспеченных, многодетных семей и семьей с детьми-инвалидами. Собранные вещи детям вручат на торжественном мероприятии 29 августа.

Вещи можно принести сюда:

в коворкинг-центр в корпусе 145 (с 10:00 до 21:00 с понедельника по субботу)

в культурный центр «Доброволец» в корпусе 514 (С 9:00 до 21:30 с понедельника по пятницу)

в офис центра помощи «Большая медведица» на улице Андреевка, 31А.

Акцию проводит некоммерческая организация «Центр помощи социально незащищенным семьям и детям «Большая медведица» и Культурный центр «Доброволец» при поддержке Коворкинг-центра НКО. Принести можно портфели, мешки для сменной обуви, ручки, карандаши, ластики, точилки, тетради, обложки на тетрадки и учебники, линейки, цветную бумагу и картон, краски, пеналы, новую школьную и спортивную форму, сменную обувь.

Вопросы по поводу вещей можно задать по телефонам: 8-977-798-29-21, 8-977-798-29-45. Те, у кого нет подходящих вещей, могут оказать материальную помощь. Реквизиты для платежа указаны в группе.