Житель Зеленограда Андрей Ливанов пожаловался в префектуру на дорожку в сквере в 11-м микрорайоне вдоль Панфиловского проспекта со стороны корпуса 1106Е. По его словам, после каждого дождя в этом месте образуется лужа, которую приходится обходить по газонам.