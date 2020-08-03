«Розовый парапет» разобрали навсегда. Как благоустраивают пешеходную зону вдоль Панфиловского проспекта в 11 микрорайоне
Житель Зеленограда Андрей Ливанов пожаловался в префектуру на дорожку в сквере в 11-м микрорайоне вдоль Панфиловского проспекта со стороны корпуса 1106Е. По его словам, после каждого дождя в этом месте образуется лужа, которую приходится обходить по газонам.
Префектура даст ответ на эту жалобу в течение трех недель. Пешеходную зону в в 11 микрорайоне вдоль Панфиловского проспекта реконструировали весной 2019 года. На это потратили 24,8 миллиона рублей.
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