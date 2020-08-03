Дорожку в сквере 11-го микрорайона вдоль Панфиловского проспекта затапливает из-за дождей. Его реконструировали год назад 03.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Житель Зеленограда Андрей Ливанов пожаловался в префектуру на дорожку в сквере в 11-м микрорайоне вдоль Панфиловского проспекта со стороны корпуса 1106Е. По его словам, после каждого дождя в этом месте образуется лужа, которую приходится обходить по газонам.

Префектура даст ответ на эту жалобу в течение трех недель. Пешеходную зону в в 11 микрорайоне вдоль Панфиловского проспекта реконструировали весной 2019 года. На это потратили 24,8 миллиона рублей.

Подписывайтесь на новости 11-го микрорайона и присоединяйтесь к группам в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.

Читайте также
«Розовый парапет» разобрали навсегда. Как благоустраивают пешеходную зону вдоль Панфиловского проспекта в 11 микрорайоне

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
озеленение и благоустройство, микрорайон 11, парк победы
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Разработчик платформы для онлайн-записи тарифов и услуг на виртуальную сим-карту станет резидентом зеленоградской особой экономической зоны Новости
Навесы на станции Крюково смонтировали без половины гаек. Фото Новости
Владельцам участков рядом с новой взлетно-посадочной полосой Шереметьево заплатили более миллиарда рублей Новости
В помещении бывшего Spar в 14-м микрорайоне 14 августа откроется «Пятерочка» Новости
В поликлиниках до конца августа бесплатно проверят на онкологию Новости
Людям старше 40 лет дали выходной для диспансеризации. Им сохранят зарплату за это время Новости
Кофейня Ruma’s открылась на площади Юности — в здании «Электрона» Новости
«Детский мир» даст скидку в обмен на старую одежду и обувь Новости
В колонии Зеленограда создадут первый в Москве участок для осужденных к принудительным работам. Его откроют до конца сентября Новости
Поварам зеленоградских школ выплатили долг по зарплате после вынужденного простоя во время карантина Новости
Мэрия подтвердила, что усилила контроль за использованием масок. В каких магазинах Зеленограда не обслуживают людей без них Новости
Умерла учитель школы № 1557 Елена Григорук Новости
Салон красоты в 16 микрорайоне съезжает после 11 лет работы. Им не дали скидку на аренду из-за карантина Новости
Как устроены семейные НЕшколы для детей с особенностями — рассказывает нейропсихолог Партнерский материал
Собственники новостроек в 3 микрорайоне не могут жить в своих квартирах — им не включают горячую воду Новости
В некоторых зеленоградских домах не включили горячую воду после планового отключения Новости
Бесплатные фитнес-занятия организовали на Школьном озере каждую субботу. Новый проект открыт для всех желающих Новости
Как деревня Андреевка разрослась с пяти дворов до нынешних размеров. Первая часть почти пятисотлетней истории Истории
Магазины отказываются обслуживать посетителей без масок из-за проверок Роспотребнадзора Новости
Зачем плитку на Яблоневой аллее заменили асфальт и куда увезли старую плитку? Мы это выяснили Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру