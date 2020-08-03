Установка навесов на станции Крюково задержалась из-за карантина. Их обещают доделать к концу лета
«И так сойдёт» — как бы говорят монтажники навесов на станции Крюково. На фото, которое прислал наш читатель, видно, как из четырёх соединений нормально закручено только одно.
На двух болтах вообще нет гаек, на одном она не закручена до конца. На этом фоне ржавчина уже сущая мелочь. Доделать навесы в Крюково обещают к концу лета. Редакция «Зеленоград.ру» выяснит причины такого качества работ по монтажу.
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