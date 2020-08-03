На двух болтах вообще нет гаек, на одном она не закручена до конца. На этом фоне ржавчина уже сущая мелочь. Доделать навесы в Крюково обещают к концу лета. Редакция «Зеленоград.ру» выяснит причины такого качества работ по монтажу.