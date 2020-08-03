Навесы на станции Крюково смонтировали без половины гаек. Фото 03.08.2020 ZELENOGRAD.RU

«И так сойдёт» — как бы говорят монтажники навесов на станции Крюково. На фото, которое прислал наш читатель, видно, как из четырёх соединений нормально закручено только одно.

На двух болтах вообще нет гаек, на одном она не закручена до конца. На этом фоне ржавчина уже сущая мелочь. Доделать навесы в Крюково обещают к концу лета. Редакция «Зеленоград.ру» выяснит причины такого качества работ по монтажу.

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Метки:
станция крюково, обустройство и ремонт, навес
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