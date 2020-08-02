Умерла учитель школы № 1557 Елена Григорук 02.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Учитель английского языка Елена Владимировна Григорук скончалась после перенесённой болезни. Об этом сообщили в фейсбуке её коллеги.

Она работала в школе № 1557 имени П. Л. Капицы с 2007 года, была классным руководителем, заведовала кафедрой иностранных языков в лицее.

Была учителем высшей категории, проработавшим в специальности более 30 лет. Почётный работник образования России.

Ещё 20 июля вконтакте она желала всем ученикам удачи на письменном экзамене по английскому языку. В последний раз заходила туда утром в среду.

Похороны состоятся в понедельник, 3 августа. Время и место прощания будут известны позже.

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Метки:
некролог, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 1557"
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