Учитель английского языка Елена Владимировна Григорук скончалась после перенесённой болезни. Об этом сообщили в фейсбуке её коллеги.
Фото со страницы вконтакте / vk.com/egrigorouk
Она работала в школе № 1557 имени П. Л. Капицы с 2007 года, была классным руководителем, заведовала кафедрой иностранных языков в лицее.
Была учителем высшей категории, проработавшим в специальности более 30 лет. Почётный работник образования России.
Ещё 20 июля вконтакте она желала всем ученикам удачи на письменном экзамене по английскому языку. В последний раз заходила туда утром в среду.
Похороны состоятся в понедельник, 3 августа. Время и место прощания будут известны позже.
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