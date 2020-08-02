Она работала в школе № 1557 имени П. Л. Капицы с 2007 года, была классным руководителем, заведовала кафедрой иностранных языков в лицее.

Была учителем высшей категории, проработавшим в специальности более 30 лет. Почётный работник образования России.

Ещё 20 июля вконтакте она желала всем ученикам удачи на письменном экзамене по английскому языку. В последний раз заходила туда утром в среду.

Похороны состоятся в понедельник, 3 августа. Время и место прощания будут известны позже.