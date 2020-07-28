Наш МИЭТ: преподаватели зеленоградского университета о направлениях обучения
В приемной комиссии МИЭТа начались консультации в очном и дистанционном формате. Для личной беседы нужно предварительно записаться по телефону 8-800-600-56-89, взять с собой медицинскую маску и одноразовые перчатки, а также соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
Онлайн-консультации для тех, кто поступает в бакалавриат, проходят по понедельникам и четвергам в 19:00 в сервисе Zoom. Подключиться к конференции можно здесь. Идентификатор конференции 829 3506 3414, пароль 728504.
Поступающие в магистратуру могут получить ответы на вопросы по пятницам в 19:00. Ссылка на конференцию в Zoom здесь. Идентификатор конференции 873 7048 9176, пароль 888132.
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