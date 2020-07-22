Пауза до конца года

В апреле 2020 года был принят закон, обязывающий ресурсоснабжающие организации и управляющие компании принимать показания приборов учета (электричества, газа и воды), даже если у них истек межповерочный интервал. Это одна из мер поддержки населения в период эпидемии. Юридических лиц она не касается.

Росстандарт обозначил это как освобождение людей от необходимости поверять счетчики до конца 2020 года: «Плановая поверка всех бытовых приборов учета начиная с 6 апреля 2020 года переносится на начало 2021 года». Оплата должна производиться по действующим тарифам. В ведомстве посоветовали запланировать поверки на начало 2021 года, добавив, что перерасчетов показаний временно неповеренных счетчиков не будет.

Однако в тексте закона говорится немного о другом: отменяется не необходимость поверки, а штраф за пропуск срока. Так, приостановлен пункт, по которому истечение межповерочного интервала прибора учета автоматически делает счетчик вышедшим из строя. Если сорвана пломба, превышена допустимая погрешность или есть механические повреждения — послабления не работают.

Также в силе осталась обязанность потребителя «обеспечивать проведение поверок индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета».