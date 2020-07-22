Из-за карантина правительство РФ разрешило не поверять счетчики воды до конца 2020 года. Так эту новость сформулировал Росстандарт. Но в самом законе сложнее: откладывается не поверка, а штрафы за ее отсутствие. Объясняем, почему лучше поверить приборы заранее и касается ли это тех, у кого срок поверки истек до принятия закона.
В апреле 2020 года был принят закон, обязывающий ресурсоснабжающие организации и управляющие компании принимать показания приборов учета (электричества, газа и воды), даже если у них истек межповерочный интервал. Это одна из мер поддержки населения в период эпидемии. Юридических лиц она не касается.
Росстандарт обозначил это как освобождение людей от необходимости поверять счетчики до конца 2020 года: «Плановая поверка всех бытовых приборов учета начиная с 6 апреля 2020 года переносится на начало 2021 года». Оплата должна производиться по действующим тарифам. В ведомстве посоветовали запланировать поверки на начало 2021 года, добавив, что перерасчетов показаний временно неповеренных счетчиков не будет.
Однако в тексте закона говорится немного о другом: отменяется не необходимость поверки, а штраф за пропуск срока. Так, приостановлен пункт, по которому истечение межповерочного интервала прибора учета автоматически делает счетчик вышедшим из строя. Если сорвана пломба, превышена допустимая погрешность или есть механические повреждения — послабления не работают.
Также в силе осталась обязанность потребителя «обеспечивать проведение поверок индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета».
Не все поняли однозначно, как будут начисляться оплата и штрафы для счетчиков, у которых межповерочный интервал истек до 6 апреля — до даты вступления закона в силу. Из-за этого в некоторых регионах управляющие компании и поставщики ресурсов отказывались принимать показания по счетчикам с пропущенным сроком поверки. По их мнению, такие счетчики следует делить на две категории: те, у которых срок поверки истек до 6 апреля 2020 года, и те, у которых поверка истекла после указанной даты.
Первые по их логике не подпадают под действие постановления правительства, и по таким счетчикам начисления делались в прежнем порядке: три месяца по средним показаниям, а дальше по нормативу с применением штрафного коэффициента 1,5. Получалось, что тот, кто не успел заказать поверку до 6 апреля текущего года, был вынужден значительно переплачивать.
Росстандарт в ответ на это указал, что все счетчики равны, и показания должны приниматься от всех приборов без начисления неустойки.
Но в «Жилищнике» «Зеленоград.ру» сообщили, что освобождение от штрафных санкций распространяется и на те приборы учета, срок поверки которых истек до 6 апреля. Они принимают показания от потребителей таких приборов.
В компании «Водоучет», которая занимается установкой, поверкой и обслуживанием счетчиков, считают, что с 1 января 2021 года «всем включат двойной норматив» без возможности это быстро урегулировать: «В этом году в Зеленограде очень у многих счетчиков истек межповерочный интервал, особенно с июня и дальше — огромное число приборов. Поэтому в январе очередь на поверку будет колоссальная. Раньше у нас было 40-50 заявок в день, сейчас максимум 20. Так что в январе многие начнут платить двойной, тройной норматив, и никто не будет это пересчитывать. То, что сейчас отрасль ЖКХ недополучает, могут компенсировать за счет штрафов в дальнейшем».
В фирме советуют не откладывать поверку дальше сентября, чтобы избежать коллапса поздней осенью. По данным «Жилищника», до 6 апреля в Зеленограде истек срок поверки у 5% потребителей, после 6 апреля — у 10%.
В компании «А-Юсдин» придерживаются того же мнения. «Я клиентам говорю, что срок исполнения обязательств нужно соблюдать. А период без пеней и штрафов был дан из-за карантина. Поскольку был перерыв в обслуживании, старайтесь успеть до конца года, чтобы избежать заторов. Почему-то все воспринимают дату 1 января 2021 года как отсрочку для всего. Но это не отсрочка работ, а отсрочка для штрафов», — считает гендиректор компании Юрий Рилло.
Обе компании сейчас выполняют работы по заявкам потербителей.
Еще одна причина не откладывать — риск неправильных показаний. Причем, как уточнили в «Водоучете», как в сторону уменьшения — и тогда в минусе останутся ресурсоснабжающие компании, так и в плюс — тогда потеряет потребитель.