В лесу 9-го микрорайона сломался мостик через Голеневский ручей — ближайший к корпусу 914, через который идёт тропинка на дорожку к МИЭТу. Очевидцы рассказали, что у моста переломилась одна из несущих балок. После этого подходы к нему огородили лентами, а сейчас мост сняли целиком и увезли в ремонт.

Так что перейти ручей на пути в МИЭТ сейчас нельзя, выбирайте другие маршруты. Остальные мостики целы — мы проверили.

В лесу видны последствия последней бури. Рухнуло несколько больших сосен. Одна — неподалёку от сломавшегося моста, на берегу ручья поперек тропинки. Вторая упала рядом с мостиками на Сходне, у Лисьих горок, в лес в направлении реки — тропинки не пострадали.

Над рекой дети катаются на тарзанке.

Сходня разлилась, но пока она меньше, чем после ливней в начале июня. Прогнозы обещают, что после этой недели затяжных дождей вода в подмосковных реках поднимется на 1-2 метра. Если это произойдёт, мосты у Лисьих горок могут просто утонуть.

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