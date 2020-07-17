В лесу 9-го микрорайона сломался мостик через Голеневский ручей — ближайший к корпусу 914, через который идёт тропинка на дорожку к МИЭТу. Очевидцы рассказали, что у моста переломилась одна из несущих балок. После этого подходы к нему огородили лентами, а сейчас мост сняли целиком и увезли в ремонт.
Так что перейти ручей на пути в МИЭТ сейчас нельзя, выбирайте другие маршруты. Остальные мостики целы — мы проверили.
В лесу видны последствия последней бури. Рухнуло несколько больших сосен. Одна — неподалёку от сломавшегося моста, на берегу ручья поперек тропинки. Вторая упала рядом с мостиками на Сходне, у Лисьих горок, в лес в направлении реки — тропинки не пострадали.
Над рекой дети катаются на тарзанке.
Сходня разлилась, но пока она меньше, чем после ливней в начале июня. Прогнозы обещают, что после этой недели затяжных дождей вода в подмосковных реках поднимется на 1-2 метра. Если это произойдёт, мосты у Лисьих горок могут просто утонуть.
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