На 47-м километре М-11 (возле пересечения с бетонкой) возможны заторы из-за строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и соединения новой дороги с М-11. Как сообщает «Автодор», из-за работ проезжая часть временно сужена, а скорость ограничена. Из-за этого в пятницу и выходные дни в часы пик могут возникнуть пробки.

Пятый пусковой комплекс ЦКАД проходит через Одинцовский, Истринский, Солнечногорский и Наро-Фоминский городские округа. Общая протяжённость — более 76 км. 28 км приходится на участок нового строительства, 48 км — на участок реконструкции А-107 с уширением проезжей части до четырёх полос движения.