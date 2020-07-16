Подмосковным предприятиям общепита разрешили вернуться к привычному «докарантинному» режиму работы с четверга, 16 июля, хотя раньше планировали с 25 июля. Это касается, в частности, фудкорта в торговом центре «Зеленопарк».

"Теперь — можно", — написал в своём телеграм-канале губернатор Андрей Воробьёв. При этом не отменяются повышенные требования к безопасности, дистанция и санитарные стандарты — «с этим всё должно быть строго».



Открытие ресторанов и кафе происходит постепенно. В фудкорте «Зеленопарка» в четверг только сняли ограничительные ленты с лавочек. В полной мере он заработает через день-два, а пока по-прежнему обслуживает только заказы на вынос.

Также губернатор разрешил жителям области с этого дня гулять в парках без маски, но с рекомендацией иметь её при себе и надевать вместе с перчатками в транспорте, медучреждениях, магазинах, других общественных зданиях и местах скопления людей.

С 1 августа в Подмосковье открываются кинотеатры — при условии соблюдения ими рекомендаций Роспотребнадзора. С этой же даты можно проводить официальные мероприятия, организуемые органами исполнительной власти.

Также, в связи с изменениями требований Роспотребнадзора, упрощается режим для граждан, прибывающих из других стран, за исключением прибывающих вывозными международными рейсами.

Все эти изменения есть в соответствующем постановлении, которое губернатор подписал 15 июля.

В тот же день Воробьёв снял ограничения на посещение пляжных территорий в Подмосковье, и начали работу, по его поручению, загородные детские лагеря. «Все вожатые проверены на коронавирус, территории лагерей продезинфицированы», — сообщила пресс-служба губернатора. Что касается купания, то его разрешат только при положительном решении Роспотребнадзора.