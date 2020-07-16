Детскую больницу теперь обещают открыть в 2021 году. Новый срок назвала префектура со ссылкой на руководство городской клинической больницы имени Кончаловского. Причину не назвали. Это уже третий раз с 2018 года, когда открытие детского стационара переносят на год.

Ещё в феврале на встрече с зеленоградцами представитель префектуры говорил, что капитальный ремонт в здании бывшего роддома на Каштановой аллее, который отдали под детскую больницу, практически закончили: «Осталось завершить в основном отделочные работы и ряд инженерных работ. Всё необходимое оборудование, мебель также уже закуплены». Тогда чиновник сообщил о планах открыть оба корпуса будущей детской больницы к концу 2020 года.

История создания в Зеленограде полноценной детской больницы длится с 2011 года. Изначально её планировали строить с нуля, но выходило слишком дорого, и от проекта отказались. Тогда под детскую больницу решили перестроить два здания: бывший роддом (строение 5) и действующий педиатрический (строения 4) на Каштановой аллее.

Сначала их собирались закрыть одновременно. Потом, чтобы город совсем уж не лишать детского стационара, решили сперва капитально отремонтировать 5-й корпус, а по завершении перевести туда отделения из 4-го и взяться уже за его ремонт.

Основным корпусом детской больницы станет здание бывшего роддома. Там будут приёмное, диагностическое, педиатрическое и хирургическое отделение с койками травматологии и оториноларингологии, а также реанимационный блок и три операционных. Четвёртый корпус оставят за инфекционным отделением.

Сейчас основной поток зеленоградских детей, нуждающихся в стационарном лечении, возят обычно в тушинскую больницу — а до нее около 30 километров и примерно 30 минут езды.