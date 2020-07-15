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От табло с расписанием на остановках в Крюково остались только торчащие из земли провода. Куда они делись? 15.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Несколько дней назад пропали электронные табло с расписанием, расположенные на автобусных остановках на Крюковской и Привокзальной площадях. То есть там, где пассажиров всегда много. Остались только торчащие из земли провода.

Табло увезли на ремонт и когда вернут, неизвестно, сообщил «Зеленоград.ру» источник в департаменте транспорта. Экраны, показывающие время прибытия автобусов, на Крюковской площади заработали в числе первых в Зеленограде в 2014 году — правда, работали с перерывами.

Раньше их обслуживанием занималась компания «Трансдеталь», а в этом году «Мосгортранс» заключил договор на ремонт и техническое обслуживание московских табло с компанией «Нижегородская областная реклама». У этих организаций одинаковый адрес в Нижнем Новгороде.

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Проголосовали 17 человек
Метки:
пассажирский транспорт, крюковская площадь, автобусная остановка
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Обсуждение
Mak mak
32 минуты назад
Если бы они еще показывали актуальную информацию. Последний год информация на этих табло никакого отношения к реальному графику не имеет.
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