Вам нужны табло на остановках, чтобы смотреть расписание движения автобусов?
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Несколько дней назад пропали электронные табло с расписанием, расположенные на автобусных остановках на Крюковской и Привокзальной площадях. То есть там, где пассажиров всегда много. Остались только торчащие из земли провода.
Табло увезли на ремонт и когда вернут, неизвестно, сообщил «Зеленоград.ру» источник в департаменте транспорта. Экраны, показывающие время прибытия автобусов, на Крюковской площади заработали в числе первых в Зеленограде в 2014 году — правда, работали с перерывами.
Раньше их обслуживанием занималась компания «Трансдеталь», а в этом году «Мосгортранс» заключил договор на ремонт и техническое обслуживание московских табло с компанией «Нижегородская областная реклама». У этих организаций одинаковый адрес в Нижнем Новгороде.