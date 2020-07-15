Табло увезли на ремонт и когда вернут, неизвестно, сообщил «Зеленоград.ру» источник в департаменте транспорта. Экраны, показывающие время прибытия автобусов, на Крюковской площади заработали в числе первых в Зеленограде в 2014 году — правда, работали с перерывами.

Раньше их обслуживанием занималась компания «Трансдеталь», а в этом году «Мосгортранс» заключил договор на ремонт и техническое обслуживание московских табло с компанией «Нижегородская областная реклама». У этих организаций одинаковый адрес в Нижнем Новгороде.