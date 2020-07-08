Вместо Залегина зеленоградскую прокуратуру с 7 июля возглавил 40-летний Владимир Родин, который с апреля прошлого года был его первым заместителем. До перевода в Зеленоград Родин работал в Черемушкинской межрайонной прокуратуре Москвы. Информация на сайте столичного ведомства уже обновлена.