Вместо Залегина зеленоградскую прокуратуру с 7 июля возглавил 40-летний Владимир Родин, который с апреля прошлого года был его первым заместителем. До перевода в Зеленоград Родин работал в Черемушкинской межрайонной прокуратуре Москвы. Информация на сайте столичного ведомства уже обновлена.
Его предшественник Андрей Залегин, возглавлявший прокуратуру Зеленограда с июня 2012 года, ушёл на повышение. Он стал начальником 16-го управления Генеральной прокуратуры, которое занимается надзором за полицией, сообщает интернет-издание Legal.Report со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Масштабные кадровые перестановки начал сразу после назначения новый генеральный прокурор страны Игорь Краснов, в январе сменивший на этом посту Юрия Чайку. Краснов сразу объявил, что главной задачей ведомства станет борьба с коррупцией.