В Зеленограде новый прокурор. Его предшественник возглавил в Генпрокуратуре отдел по надзору за полицией 08.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Вместо Залегина зеленоградскую прокуратуру с 7 июля возглавил 40-летний Владимир Родин, который с апреля прошлого года был его первым заместителем. До перевода в Зеленоград Родин работал в Черемушкинской межрайонной прокуратуре Москвы. Информация на сайте столичного ведомства уже обновлена.

Его предшественник Андрей Залегин, возглавлявший прокуратуру Зеленограда с июня 2012 года, ушёл на повышение. Он стал начальником 16-го управления Генеральной прокуратуры, которое занимается надзором за полицией, сообщает интернет-издание Legal.Report со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Масштабные кадровые перестановки начал сразу после назначения новый генеральный прокурор страны Игорь Краснов, в январе сменивший на этом посту Юрия Чайку. Краснов сразу объявил, что главной задачей ведомства станет борьба с коррупцией.

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Метки:
прокуратура, залегин андрей
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